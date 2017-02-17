媒体都惊呆了 特朗普刚刚开了一个“史无前例”的发布会

美国时间周四晚上，美国总统特朗普召开了一次新闻发布会，大胆表态再度引发舆论的哗然。

CNN对此评论称，特朗普在会上大发牢骚，并极力抨击其批评者，其言辞之激烈和愤怒的程度都难得一见，鲜有任何一名总统会在公开场合做出这样的表态，这次发布会可谓是美国现代政治史上的“惊人一刻”。

他还表示，民主党给他留下了一个烂摊子，而自己则是史无前例的高效总统，还不时地吹嘘自己竞选时的成功。

“俄罗斯事件是假新闻”

在会上，特朗普称：“俄罗斯事件是个假新闻，全是由媒体编造出来的假新闻。”

他表示自己并不知道任何竞选顾问曾和俄罗斯政府官员进行过联系，还称自己“在俄罗斯没有任何资产，也没有任何贷款，更没有任何交易。（关于）俄罗斯（的报道）是个假新闻。”

上周一，美国总统国家安全事务助理迈克尔·弗林(Michael Flynn)在上任还不到一个月时宣布辞职，因其涉嫌在美国总统就职之前就与莫斯科方面的一名官员讨论了美国对俄制裁问题，从而触犯了法律。这也是特朗普政府经历的首次重大人事变动。

去年12月，Flynn与俄罗斯驻美国大使Sergey Kislyak通过电话。起初Flynn否认在电话中与Kislyak讨论过涉及制裁俄罗斯的议题，后来，弗林又推翻自己的话，说可能在谈话中谈了制裁的事。

如此反复再三，美国司法部认为，弗林在同俄罗斯外交人员的联络上存在不当行为，可能面临受到俄罗斯政府勒索的风险。本周一，Flynn在上任不到一个月后辞职。

不过，特朗普有关该事件的表态似乎有点自相矛盾。他称：“这次泄露是真实的，绝对是真实的，但是新闻是假的，因为很多新闻内容都不真实。”

他还表示从来未见过比政治媒体更不诚实的媒体了。

“民主党给我留下了个烂摊子”

新闻发布会上，特朗普还再度抨击了上届民主党政府为其遗留下很多问题，同时大肆褒奖了本届政府的高效。

特朗普表示，民主党给他留下了一个烂摊子。“我要再次直接告诉美国人民。本届政府面临着许多政治和经济上的遗留问题。诚实地来说，他们遗留给我的是个烂摊子。在海外，在国内，都是一团混乱。”

他还称，今天要告诉美国人民在过去四周里所取得的前所未有的进展。“我们已经取得了前所未有的进展，我认为历史上没有任何总统在这么短时间内像我们已经做了这么多。”

他同时对媒体此前抨击其执政团队一篇混乱进行反驳，“我的政府运转地像一台精良的机器。”

“将推出新移民政令”

在会上，特朗普还表示放弃推行签署未满半月的穆斯林国家移民禁令，下周将宣布新的移民相关行政令。

他表示，美国的法庭很糟糕，这是禁穆令夭折的唯一原因；而他将“下周某个时候”按照法庭规定推出新移民政策，并力保该法案能够获得法律效力。

特朗普表示，将根据旧金山联邦第九巡回上诉法院的“裁定量身定制”，该法令“将全面保护我们的国家。”它可能说明，旅行限制不适用于合法的永久居民和其他特定的签证持有者。

同时，美国司法部已经通知旧金山上诉法院，无需评估此前三位上诉院陪审法官作出的维持暂缓执行禁令裁决，因为计划很快用新的行政令替换此前的禁令。司法部称：

“总统有意在不远的将来废除该行政令，不再继续诉讼程序，以大幅修改的新行政令取而代之，以此打消（上诉院三法官）陪审团误以为存在的宪法方面的担忧。”

上周五，旧金山上诉法院的一位法官已经请求全院重新听审此前陪审法官的裁决。美国政治新闻媒体The Hill指出，既然现在新的移民行政令将要出炉，特朗普政府看来将不再继续上诉，毕竟那需要几周或是几个月时间才能了结。

司法部上述文件也提到：“这样一来，总统将为迅速保护国家扫清道路，不再寻求进一步可能耗时的诉讼。”

来源：华尔街见闻，http://wallstreetcn.com/node/290352