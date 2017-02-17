WWDC 2017时间定点6月5日，哪些没变，哪些会变？

如果你觉得最近已经被 iPhone 8相关的谣言轰炸了，那么是时候停下来关注 苹果 另一个即将举办的年度盛会。

昨日晚间，苹果开发者官网正式公布了WWDC 2017举办时间和地点：今年6月5日到9日，圣何塞的McEnery会议中心。

在2月份就公布WWDC的举办时间和地点，令人觉得有点疑惑，因为按照苹果往年的安排，每年3月左右还会有一场春季硬件发布会，虽然算是小型发布会，但这一次苹果则直接跳过了。

事实上，根据WWDC 2017现有的资料，我们也不难从中看到一些变与不变。

那些不变

从1983年苹果举办第一届WWDC开始，头几年间这个大会的调性基本上确定了，目的就是让苹果公司向研发者们展示最新的软件和技术，作为一个开发者交流的平台存在。

久而久之，软件成为WWDC大会展示的重心，会议内容也主要围绕操作系统的更新，近几年这种趋势愈发明显。

可以预见的是，WWDC2017依然会呈现最新版的iOS系统、macOS系统，当然也少不了watchOS、tvOS两大系统。

作为一年一度开发者的盛会，苹果今年预计还会更新编程语言Swift，以及智能家居相关的HomeKit、HealthKit，伴随着互联网汽车的发展，苹果的CarPlay也势必会在更新计划之内。

总而言之，就是持续依托自家的四大系统打造生态，并且让各个产品线之间的联系更智能和紧密。

哪些变了？

除了前文所说苹果直接砍掉了春季发布会，WWDC2017的举办地也从旧金山搬到了圣何塞，但其实“回归圣何塞”则更为贴切，因为在2003年之前，WWDC举办地就在圣何塞。

值得一提的是，WWDC2017举办地圣何塞McEnery会议中心，可以容纳至少6000名开发者和工程师，以及来自世界各地的媒体。这次的举办地距离Cupertino的苹果新总部也大楼非常的近，假如有美帝版摩拜或者ofo代步，相信几分钟即可到达。

这意味着，参加大会的开发者和媒体们，在苹果新总部真正投入使用前，或许有机会亲眼目睹乔布斯留下的遗产。

我们知道，一般来说苹果有春季发布会、夏季的WWDC和秋季新品发布会，而秋季新品发布会通常还会有两场。但是从今年开始，这一模式要被改变了。

以往的春季发布会，基本上都是硬件的更新，比如iPad前三代都是在春季发布会面世的，春季发布会也曾发布过iPhone产品。

如果结合以软件为主的WWDC也有过发布硬件的例子，比如2010年的iPhone 4，以及2012年首款配备Retina屏幕的MacBook Pro。那么，WWDC2017极有可能会是一场软硬件结合的盛宴。

软件更新毋庸置疑，那么硬件呢？换句话说，哪条硬件产品线更有可能更新？我们不妨来大胆预测下。

去年10月，苹果刚更新了最新款MacBook Pro，iPhone 7也正在售卖中，可谓劲头十足，这意味着Mac和iPhone下一代如果要更新，也一定会放在秋季发布会，所以iPhone和Mac似乎可以排除了，虽然之前WWDC也曾有发布Mac的先例。

再来看iPad，距离去年春季发布iPad Pro已经过去了一年。2016年3月22日苹果春季新品发布会上，除了发布小尺寸的iPhone之外，还对外发布了9.7英寸的iPad Pro，这成为iPad Pro家族中第二个产品，换句话说，今年春季的发布会苹果原本可能是打算发布新款iPad，但是产品或者需要进一步优化，于是干脆放在几个月后的WWDC发布吧。但是iPad之前从未在WWDC露过面，所以这个脑洞有点大，不过放在苹果面前，一切也都皆有可能。

把iPad放在WWDC发布的另一个原因可能是源于财报的影响，今年2月1日苹果发布了2017财年第一财季业绩，7829万部iPhone的销量比去年增长5%，iPhone 7的的推动力依然强劲。而Mac的537.4万台的销量，也比去年同期的531.2万台增长1%。

关键问题来了，相比iPhone和Mac，iPad拿下1308.1万台的销量，比去年同期的1612.2万台下滑19%。

所以大多数人对于iPhone、Mac的担忧，真的是多想了，因为很明显问题是出在iPad这条产品线上。

即便是下滑态势，iPad的营收仍然占了苹果总营收的7%。

设想一下，如果你是库克，会怎么做？一定不会轻易放过占据营收一度高达10%的iPad业务，也势必会想方设法寻求新的机会和突破，最直接的方法就是发布新品，而且是要能够打动人心、让你买单的iPad新品。

除此之外，早前分析师郭明池在给投资者的一份备忘录中提到，2017 年苹果 iPad Pro 产品线会有三款新品上市，除了对现有的 12.9 英寸和 9.7 英寸版本升级外，还将新增一款 10.5 英寸屏幕版本，主打企业、教育市场。

如今，距离6月5日WWDC2017还有将近四个月时间，这期间苹果可以肆意的打造下一代iPad新品，我们也认为WWDC推出iPad是最合适不过的时机，也极有可能是板上钉钉的事情。

这或许也解释了为何苹果今年直接跳过了往年春季的硬件发布会。

噢，对了，这次苹果WWDC2017与Facebook即将在4月份举行的2017年F8开发者大会是在同一个地方，更有趣的是，F8大会的会场也是从旧金山转移至圣何塞。



来源：36氪，http://36kr.com/p/5064027.html