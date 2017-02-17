手握2460亿美元现金的苹果为何大收购寥寥？

从最新一季的 财报 来看， 苹果 的数据是可以令股东满意的。得益于 iPhone 7系列手机的热销，其季度营收达到了创纪录的784亿美元。但是其不能令人满意的地方是，苹果似乎没那么酷了。其原因是创新开始乏力。创新可以有两种方式，一种是内部发掘，另一种是外部引进。对于后者，在上个月回答分析师提问时，CEO库克说苹果一直都在寻求收购，没有什么规模是苹果吃不下的。考虑到手机巨头现在手握2460亿美元的现金，这话的确不假。

但现实是，苹果大手笔的出手寥寥。在苹果成立以来的41年当中，其最大的收购就只是2014年30亿美元对耳机制造商Beats的收购，接下来就是1996年买下NeXT计算机的4亿美元。

苹果的出手之少可以有两个维度的对比。一个是与美国的其他科技公司收购情况的对比。在FAAG四大新巨头当中，苹果自2012年来的收购额（约50亿美元）仅比Amazon高， 与微软近400亿美元的大胃口相比更是少得可怜。而另外一家手机巨头三星电子的收购额也要比苹果高。在Facebook 13年的历史当中，收购额大于10亿美元的单子就有3桩，对Whatsapp的收购额更是高达220亿美元。Google 10亿美元+的收购也有4桩，而微软这样的大手笔则至少在10桩以上。而苹果迄今只有1桩。

为什么腰包鼓鼓的苹果出手如此寥寥呢？据彭博社援引参与过苹果收购活动的知情人士透露，苹果近年来很少大型收购的原因主要是这几点：1）厌恶风险，2）不愿与投行等外部顾问合作，3）在完成大型收购交易并进行整合方面缺乏经验。

但已经有更多的理由要求苹果加大收购。

跟Amazon一样，库克目前的关注点仍然放在壮大自身的服务，如Apple Music、应用商店以及iCloud上面。此举已经收到成效，公司最近预测，到2021年这些服务的年营运收入最高将可达到500亿美元。但据一些分析师的测算，未来4年，苹果需要弥补130亿美元的服务收入缺口。此外，特朗普上台后对税收政策的调整可能也会迫使苹果做出更多的收购。

AT&T对时代华纳的收购表明，内容与分发正在出现整合，试图形成捆绑优势。苹果目前是通过Music来分发视频，并通过其移动TV app来播放其他提供商的视频，但是并没有像Netflix或者Amazon的Prime Video那样的服务，而收购显然是补缺的快捷手段。去年早些时候苹曾盯上过时代华纳，但是最终未能及时给出竞争性的报价而作罢。Netflix显然也是不错的标的物，但去年其销售收入还不到90亿美元，也还是补不了这个缺口。

去年还曾跟苹果传出过绯闻的公司还包括豪车制造商麦克拉伦以及图形芯片制造商公司 Imagination Technologies。但前者目前并未见有实质行动，至于后者，去年苹果已经否认会对这家自己有投资的iPhone部件供应商提出报价。考虑到未来的市场前景，有的分析师认为，迪斯尼公司和Tesla也是不错的潜在收购对象。

据知情人士透露，苹果的收购团队由高盛银行家Adrian Perica领导，人数约有10几人。其大部分的收购都是在公司工程师的要求下进行的。苹果的产品经理通常每个月都会与Perica的团队成员见面，以识别出有吸引力的技术或者人才团队作为潜在收购目标。

不过跟其他技术巨头不同的是，在收购这件事情上，苹果往往拒绝与外部顾问合作。微软的收购团队尽管规模不小，但去年在收购LinkedIn的事情上还是请了摩根斯坦利来帮忙，最终击败了Salesforce和Facebook这两家竞争对手，以260亿美元收购了职业社交巨头。而在Google，其收购往往由企业发展团队与CBO Philipp Schindler领导下的战略专家合作开展，而不仅仅是只有技术员工参与。但据知情人士透露，苹果的风格是喜欢直接跟收购对象谈判。而且往往直接给出谈判条款让对方要么接受要么走人，认为自己未来对产品开发的支持以及iPhone的前景已经足以对对方产生诱惑力。

比如说2015年苹果收购增强现实初创企业Metaio就是这样。据知情人士透露，当时Metaio聘请了投行参与收购谈判，但苹果不允许投行的人进会议室，当Metaio的高管觉得出价过低时，苹果对该技术的愿景最终说服了他们做出将企业出售的决定。

苹果目前的收购策略在收购可补充进苹果现有产品的新技术时是奏效的。在过去4年的时间里，苹果每年大概都要进行15到20项较小规模的收购。但是大型收购会面临不同的挑战，尤其是当存在竞争出价的情况下。投行往往会在买家和卖家之间制造紧张气氛，而苹果的这种做法往往让投行的意图难以奏效。比如在对Beats的收购当中，苹果和后者均未聘请投行参与谈判。但苹果在整合大型收购方面缺乏成功履历也令不少卖家望而却步。

也许苹果的这种态度需要做出转变才行。如果一味谨小慎微不敢冒险可能就会错失好的收购机会。比方说一些分析师认为，如果早点出手的话，Netflix是苹果的一个很好的标的--但在过去1年的时间里，Netflix的股价已经攀升了60%，令其市值超过了600亿美元。现在再想去收购这家流媒体服务公司，代价就要大得多了。

来源：36氪，http://36kr.com/p/5063987.html