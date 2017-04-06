封盘、限购齐发

4月5日，雄安新区周边多个城市十分“默契”地选择了在同一天发布当地的房地产市场调控政策。截至记者发稿，河北省已有霸州市、文安县、任丘市、高碑店市、保定市三个区发布了相关新政。

具体来说，打响本轮调控首枪的霸州市房管局等部门明确，非霸州本地户籍将须自申请购房之日起两年内在霸州市累计缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险（城镇社会保险）的，限购1套住房且购房首付款比例不低于50%，包括新建商品房和二手房。此外，根据《意见》，霸州本地户籍居民家庭购买首套住房，申请商业性个人住房贷款的，首付款比例不低于30%，购买二套房首付款比例不低于50%。而文安县在非本地户籍居民家庭购房缴纳个税、社保、首付款比例等方面设定的门槛，以及对于本地户籍购买首套房、二套房的首付款比例等规定，都与霸州基本一致。

相较之下，当日下午发布限购政策的任丘市限购条件更为严格，进一步将非任丘市本地户籍居民家庭申请购房的条件升级至自申请购房之日起前两年内在任丘市累计缴纳24个月及以上个人所得税或社会保险（城镇社会保险）。在此基础上，限购套数和首付款比例基本与霸州市、文安县相仿。而高碑店市则在当地《关于加强调控促进房地产市场健康平稳发展的实施意见》中进一步规定，当地户籍居民家庭限购三套商品住房，第二套商品住房首付款比例不低于60%。

此外，霸州市和文安县均提出，当地对拥有两套及以上住房的本地户籍居民家庭，暂停办理新建商品房和二手住房购买手续。任丘市也明确，本地户籍居民家庭在主城区已拥有两套及以上住房的，暂不得购买住房。

任丘市在新政中还明确，针对沿白洋淀区域（包括鄚州、苟各庄、七间房三个乡镇）内所有商品住宅项目（包括洋房、别墅建设），任丘市发改局要暂停办理立项核准手续，国土局要暂停办理用地手续，规划局要暂停办理规划许可手续，住建局要暂停办理施工许可和预售手续。

沿白洋淀区域（包括鄚州、苟各庄、七间房三个乡镇），这三地乡镇政府和相关职能部门要进一步加大巡查监管力度，坚决杜绝所辖区域内抢占土地、非法建设、非法交易行为的发生，一经发现严肃处理。

同日出台调控政策的保定市三个区，购房条件严格程度不一，其中，满城区新政明确规定在保定市满城区（含保定市主城区）拥有1套住房，或有商业性住房贷款记录，或有公积金住房贷款记录的本区户籍居民家庭，购买商品房申请商业性个人住房贷款的，首付款比例不低于50%，即“认房又认贷”。而徐水区和清苑区则基本都是暂停向拥有一定数量住宅的本地、非本地购房者出售住房。

需求爆发后迅速溢出

“之所以雄安区域周边的这些城市纷纷加码、出台楼市调控新政，就是为了及时挡住哪些'饥不择食'的投资客们在无法从雄安新区范围内购房后，需求大量溢出，退而求其次地转战新区周边，形成新的抢购潮，扰乱当地房地产市场正常交易。”有知情人士告诉北京商报记者。

而记者在实地采访时也从雄安新区内多个连锁酒店工作人员处获悉，在4月1日新区成立消息公布伊始，最先动起来的就是那些炒房客、投资者们。“4月1日晚间到4月3日期间，大量外地而来的购房者突然入住酒店，在新区内到处打听楼盘销售情况、封盘执行严格程度等，有的甚至还带着律师一同前往，请他们随时帮自己处理购房、找房过程中可能出现的法律问题，甚至是帮着寻找绕过政策钻空子买房的'捷径'。”雄县某酒店工作人员回忆道。上述知情人士告诉北京商报记者，之所以购房者大多与律师同行，是因为有部分违反规定操作的中介表示可以先私下签署协议，找律师或其他第三方做公证，并签署违约协议，比如如果政策一直不松动，房价上涨到4万-5万元/平方米，卖方违约的话，可以支付买方一定数额的赔偿违约金。

不过，该工作人员介绍，4月3日后，这些购房人又纷纷急忙离开雄县了，说是因为封盘太严格买房扑了空，准备去周边几个县城再转转。

实际上，就在该工作人员接受北京商报记者采访的十几分钟内，先后就有3拨购房人向她打听附近楼盘的销售情况，可见，截至目前，市场上对于雄安新区房地产领域的投资热情还未完全消退。雄县住建局房管所所长马凤朝透露，自4月1日晚23时起，雄县就已派出多路工作人员巡查各售楼中心、房地产中介，目前全县15个售楼处（包括部分已无可售房源项目）和十多家中介机构都已被贴上了封条，工作人员24小时蹲守巡查以防市场上出现“顶风作案”的现象。

据上述知情人士透露，由于雄安新区范围内的雄县、安新县和容城县都相对较早地启动了限购、封盘等措施，大量听闻新区成立消息赶来购房的消费者在新区内寻找不到可买房屋的情况下，迅速将视线投向了位于新区辐射区，且当此前未出台限购政策的霸州、白沟等地。白沟更是在4月3日封盘前就已经出现大量购房者排队交钱排号购房的情况，有的购房人甚至一出手就直接购买了4套单价250万元的别墅，还有的投资客“阔绰”地豪掷数千万元直接包下了整栋楼。

严控或成常态化

虽然目前市场上对于雄安新区及周边地区楼市的关注热度上升到了历史难及的高度，但前文所述知情人士告诉北京商报记者，从目前雄安新区筹委会释放的信号来看，未来三地即使放开住宅销售，也会同时出台非常严格的限购措施，炒房者短期内很难再有机会能“见缝插针”了。

4月4日晚，雄安新区筹委会发布消息称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。而在这一消息披露后不久，河北省政府新闻办官方微博又发文明确，目前新区三县任何以收取定金、意向金等变相销售“五证”不全商品房都属于违法行为，坚定严控态度。此后，4月5日凌晨，业界又有消息称，雄县连夜召开打击房屋私下交易紧急调度会议，据悉，雄县县长万树军在会议上要求，雄县要坚决做到禁售，将严打炒房作为当前急中之急的工作。

有雄县当地自称房地产从业人士告诉北京商报记者，其实自去年下半年开始，在几轮成交热潮的冲击下，雄县等周边几个县的住宅成交价走势还是相对平稳的，以雄县为例，截至今年3月下旬当地限购政策升级前成交均价也仅6000元/平方米左右，社会疯传的1.7万元/平方米甚至突破2万元/平方米的价格基本都是有价无市的，即使在新区新政出台、交易放开后，成交均价最多升至1.5万元/平方米左右就已经是极限了。

北京商报记者 蒋梦惟

来源：北京商报 http://www.bbtnews.com.cn/2017/0406/187943.shtml