Leessang正式解散：Gary与吉矛盾激化，结束商业关系

6日，据歌谣界大多数负责人透露，Leessang组合所属的Leessang公司早在去年就停止营业了。Leessang公司停业便意味着Leessang活动中断，而公司职员们 早就离开了公司，曾在公司工作的A某表示，"现在公司没有正在工作的职员了，但是成立期的音源收入还在不断进来，所以只有公司存在。"从去年4月开始，吉与Gary开始进行各自的活动，解体一事是负责人们的说明。解散的主要原因是因为两人之间的矛盾激化，两人周边知情人表示两人矛盾太深，要再合体的可能性很低。更有相关歌谣界人士爆料，"Leessang在活动时期，两人关系便没有那么好，这是大家都知道的事情，只是商业上的活动合作关系，现在想停止合作而已。"Leessang公司是位于首尔江南区的大楼，去年因拆迁行动与租客爆发冲突，有消息称该大楼先前以约2亿3千万元台币（约合人民币五千万元）售出，媒体猜测出售该大楼是为拆伙作准备。