更新：美国军事打击叙利亚 黄金创5个月新高 原油日元飙升

美国对叙利亚发动军事打击， 发射59枚战斧导弹袭击叙利亚机场，至少70人丧生。
避险资产价格急速走高，现货黄金大涨至美国大选以来新高，飙升近20美元至1267美元，白银一度上涨1%；日元大涨，美元/日元现报110.24。
原油亦反应明显，布伦特原油、WTI原油期货双双涨超2%。亚洲市场方面，股市普遍下挫，国债收益率走低。MSCI亚太指数（除日本）下跌0.5%，恒指现跌1.1%，日经225指数一度下跌0.38%创去年12月初以来最低。韩国10年期国债收益率下跌近30个基点，澳大利亚10年期国债收益率下跌6个基点，日本10年期国债下跌3个基点。
此次军事打击是美方对叙利亚此前使用化学武器的反击，美方称导弹针对叙利亚政府控制的空军基地。本周二，叙利亚一小镇遭战机空袭，叙利亚反对派指责政府军在空袭中使用化学武器。美国总统特朗普日前谴责巴沙尔政府的行为“令人发指”，称对无辜民众使用化学武器已经越过他的“红线“。
日元大涨，美元/日元下跌0.51%至110.25。军事打击过后全球各大货币表现如下：
美股三大指数跌幅均接近0.5%，标普500指数期货一度下跌0.6%。
美国10年期国债收益率下跌5个基点至2.29%，创去年11月30日来最低。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3002959