更新：美国军事打击叙利亚 黄金创5个月新高 原油日元飙升

此次军事打击是美方对叙利亚此前使用化学武器的反击，美方称导弹针对叙利亚政府控制的空军基地。本周二，叙利亚一小镇遭战机空袭，叙利亚反对派指责政府军在空袭中使用化学武器。美国总统特朗普日前谴责巴沙尔政府的行为“令人发指”，称对无辜民众使用化学武器已经越过他的“红线“。

日元大涨，美元/日元下跌0.51%至110.25。军事打击过后全球各大货币表现如下：

美股三大指数跌幅均接近0.5%，标普500指数期货一度下跌0.6%。

美国10年期国债收益率下跌5个基点至2.29%，创去年11月30日来最低。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3002959