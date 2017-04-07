史无前例！中国地方政府融资平台信评遭下调

国际评级公司 标准普尔 周四发报告，将江苏新海连发展集团长期信用评级从BB+下调至BB，将其全资境外子公司香港致远集团评级从BB下调至BB-，展望均为稳定。

关于下调新海连和香港智源评级的原因，标普全球的理由是连云港市政府财政收入增速下滑、债务负担高企。

这是有史以来第一家被下调信用评级的中国地方政府融资平台。

而在去年9月13日，标普就将江苏新海连及香港致远的评级展望由稳定调降至负面。当时的下调理由是：连云港市政府的债务负担及或有负债上升、该市的传统工业（制盐、钢铁）面临产能过剩问题，并且2016年上半年经济增速相对缓慢。

为何下调？

值得注意的是，中国城投债在境内外市场迄今从未发生过违约事件。

那么，标普（S&P Global Ratings）此举用意何在？

“连云港市政府信用质量遭到削弱，这将在未来两年内继续限制两家公司的信用状况，”标普全球评级信用分析师李崝解释道。

标普报告称，地方政府的信誉恶化反映了城市收入增速较弱，基础设施投资强劲推升债务负担，以及有负债超出财政收入的可能。该机构预计，连云港税收偿还债务规模对经营收入比例将超过270%。

根据官网资料，新海连成立于1994年，是由国家级连云港经济技术开发区管委会全额出资的国有独资企业，注册资本122亿元。目前，该集团拥有全资公司12家、控股公司9家、参股公司9家。集团已形成基础设施开发、金融投资、地产开发、资产运营、现代服务五大产业板块。

债之忧

中国政府曾在2015年颁布了一项新的预算法和债务互换方案，以缓解地方政府融资平台债务负担。但如今，这种政策支持无法得到保证。

财政部去年11月4日表示，地方政府不应偿还其融资机构或其他国有企业发行的债务。地方国有企业（包括融资平台公司）举借的债务依法不属于政府债务，其举借的债务由国有企业负责偿还，地方政府不承担偿还责任。

对此，标普理解为中国政府是在暗示，未来将不会对地方政府融资平台的债务问题提供直接的援助。

摩根大通驻香港私人银行业务执行董事Anne Zhang预计，在标普行动之后，未来很可能会有更多地方政府融资平台信用评级遭下调。

华创证券屈庆团队认为，虽然此次标普下调新海连评级可能影响其他城投债境外评级，但对国内评级的影响不大（境内外评级思路有差异）。而且目前新海连对美元债的依赖程度很低，债务滚动更多依赖国内直接融资和间接融资，因此即使境外发行受阻，可能对这些城投公司流动性的负面影响可控。

屈庆团队称，2017年城投债参与债务置换导致的估值风险更应关注。对于城投企业而言，短期内信用资质不是首要担心的方面，“我们认为更应关注城投债参与债务置换时，置换细节不确定导致的估值风险。”

由于政府政策的转变，地方政府融资平台的发债成本出现攀升。海通宏观姜超团队在3月底的一份研报中提及，国内评级AA级及以下（海外评级均是BBB-级以下）的城投公司16年境外发债平均票息比国内可比债券还要高0.6%，成本倒挂。

比如，江苏新海连2016年初发行的3年期美元债票面利率6.2%，而同期国内发行的5年期中票只有4.8%；再比如，沛县国有资产经营公司16年12月发行的3年期美元债票面利率为6.1%，国内剩余期限3年期的12沛国资债中债估值5.49%。

尽管没有发生任何违约，但地方政府融资平台发行的债券已经成为中国不断膨胀的债务问题的典范。

一些交易员现在正避开这类债券，宁愿去买企业债。

“现在，我们没办法闭着眼睛买地方政府融资平台的债券。”长江证券固定收益部门投资总监邓睿如此表示，“我们已经调整了投资组合，开始买入更多企业债。”

控风险

为控制债务风险，财政部门致力于打造地方政府债务风险管理的“全链条”，一环扣一环的政策陆续推出：实行地方政府债务限额管理、将地方政府债务全部纳入预算、开展地方政府债务风险预警、建立地方政府性债务风险应急处置机制、实施地方政府性债务风险分类处置、构建地方政府债务常态化监督机制。

财政部预算司负责人2月曾对新华网表示，下一步，还将严格控制地方政府债务规模，规范政府举债程序；合理安排新增债券规模，继续发行地方政府债券置换存量债务；推进融资平台公司市场化转型和融资；建立健全地方政府债务风险预警和应急处置机制，加强对地方政府债务风险的评估和预警。

“未来将坚决制止地方政府违法违规融资行为。建立财政部驻各地专员办对地方政府债务的日常监督机制，依法加大查处和曝光力度，对违法违规的地方政府、金融机构，转请省级政府和有关监管部门依法追究有关责任人的责任，发现一起，查处一起，问责一起，绝不允许任何人凌驾于国家法律之上。”该负责人说。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3002938