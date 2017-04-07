审计“非标” 山东墨龙巨亏6亿

近期山东墨龙（002490）可谓利空消息不断，公司和控股股东及其一致行动人被立案调查的事件尚无定论。此外，公司披露的2016年年报成绩也并不理想，山东墨龙被会计师事务所出具“非标”意见。由于业绩连续两年亏损，山东墨龙自4月7日起被“披星戴帽”。对于深陷业绩泥潭的山东墨龙来说，不免让投资者对公司的未来经营能力产生一定的担忧。

亏损6亿被出具“非标”

山东墨龙2016年年报终于出炉，不过公司的业绩表现却令投资者大跌眼镜，受业绩巨额亏损的影响，山东墨龙被会计师事务所出具“非标”。

4月5日晚间，山东墨龙晒出了自己2016年的期末“成绩单”。山东墨龙2016年实现营业收入约15.31亿元，较2015年同比下降5.13%；当期实现归属于上市公司股东的净利润亏损约6.12亿元，同比下降135.96%,扣非后的净利润也同比下降120.82%。对于业绩出现大幅下滑的原因，山东墨龙解释称“2016年受经济形势影响，市场需求下降，产品销售价格大幅下滑且价格波动频繁，导致公司经营业绩受到重大影响”。

因山东墨龙2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2017年4月7日起被“披星戴帽”，股票简称变更为*ST墨龙。此外，由于山东墨龙的经营业绩不佳，信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）对山东墨龙2016年年报出具了“非标”意见。在公告中，信永中和对山东墨龙出具“非标”也给出了依据和理由。

信永中和称“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表所述，山东墨龙合并财务报表2016年亏损6.51亿元，且于2016年12月31日山东墨龙流动负债高于流动资产总额15.83亿元。这些事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”。与此同时，还对山东墨龙、控股股东和公司总经理被证监会立案调查做强调事项。

针对出具“非标”的相关问题，知名财经评论人士布娜新在接受北京商报记者采访时表示，会计师事务所的报告有标准和“非标”两种，标准的报告就是无保留意见的报告。“非标”的报告有四种，保留意见、否定意见、无法表示意见和带强调事项段的无保留意见。“否定意见和无法表示意见说明会计师认为错报影响重大且广泛地影响了报表的各个科目，即是常说的从广泛性上影响了我们对会计报表的判断。保留意见说明影响重大但不具有广泛性，带强调事项段的保留意见说明与标准报告相比，公司存在需要重点说明的事项，除此之外，财报的其余部分都与标准报告无异”。

布娜新坦言，会计师的意见非常重要，会影响投资者对公司财务报表真实性以及准确性的判断。财务报表是投资者判断企业基本面的重要依据。从理论上说，一家优秀公司的财务报表都应是标准的无保留意见的报告。

遭立案调查尚无定论

除了经营业绩不佳以外，山东墨龙近期两次收到证监会下发的调查通知书，被立案调查一事，不免让投资者对公司“业绩变脸+踩点减持”产生联想。

2月3日，山东墨龙发布2016年度业绩预告修正公告，预计2016年归属于上市公司股东的净利润亏损4.8亿-6.3亿元，而该公司在去年三季报对2016年经营业绩进行过预告，公司预计2016年将扭亏为盈，全年实现归属于上市公司股东的净利润为600万-1200万元。

时隔3个月，山东墨龙便上演了一出业绩“大变脸”的剧情。对业绩修正的原因，山东墨龙在公告中称，受国内外经济形势影响，公司经营业绩大幅下滑，对存货、应收款项、商誉等相关资产计提了减值准备。

值得注意的是，在发布业绩“变脸”公告前，山东墨龙控股股东及一致行动人曾大幅减持山东墨龙股份。具体来看，2016年11月23日，山东墨龙副董事长、总经理张云三以10.97元/股的价格通过大宗交易的方式，减持750万股山东墨龙股票，套现约8227.5万元。1月13日，山东墨龙控股股东张恩荣同样以大宗交易的方式，减持了3000万股山东墨龙股份，减持均价为9.25元/股，依此计算，张恩荣当日套现约2.78亿元。

如此“精准”的减持行为遭到监管层的关注，山东墨龙在回复深交所关注函中表示，公司实际控制人张恩荣及其一致行动人张云三减持公司股份的目的主要是解决上市公司的资金困难，支持上市公司的运营发展，不是为了个人利益。在公司面临资金紧张时，为解决公司的困难，张恩荣与张云三做出减持股份筹集资金以支持公司发展的决定。

然而，山东墨龙的说辞似乎难逃证监会的“法眼”，2月8日，山东墨龙控股股东张恩荣及其一致行动人张云三因涉嫌违反证券法律法规，被证监会立案调查。此外，3月21日下午盘后山东墨龙再次收到证监会下发的调查通知书，这也让山东墨龙的案情变得扑朔迷离。

上海明伦律师事务所律师王智斌在接受北京商报记者采访时表示，实际上，一般上市公司遭立案调查有很多种情况，目前主流的情况分为三种，比如虚假陈述、涉嫌内幕交易，甚至是操纵市场交易等行为。“尽管业绩预告并不是审计的结果，是可以进行调整的，不过调整的话也应该在合理的范围内，如果是'大变脸'的话，这就说明之前业绩预告本身的相关责任人没有勤勉尽职，对投资者构成误导，这种情况下投资者可以进行起诉。”王智斌如是说。

投资者索赔引关注

目前山东墨龙被立案调查一事尚无定论，而在被立案调查期间，公司控股股东向公司借款行为也引起投资者的质疑。

山东墨龙在3月31日发布一则关于收到《控股股东财务支持承诺书》的公告。公告显示，山东墨龙于3月30日收到公司控股股东张恩荣的《不可撤销财务支持承诺书》，当日山东墨龙欠张恩荣之借款为1.5亿元，控股股东保证，于签署本财务支持承诺书之日起，控股股东不会要求山东墨龙偿还上述借款，直至山东墨龙财务状况明显改善有足够偿还能力为止。

针对上述张恩荣的相关行为，在王智斌看来，从理论上说，这是一种无偿的、没有明确还款日期的借款形式。对于债权人来说，如果不做不可撤销的承诺，是可以采取提前通知的方式，单方面确定还款期限，只是需要给公司一个准备就可以了。如果张恩荣将来被认定存在违规行为，上述借款行为和张恩荣未来所面临的法律责任并没有关联。

关于投资者是否可以索赔的相关问题，王智斌表示，诸如海正药业的业绩“变脸”情况，目前海正药业相关投资者已经准备起诉。由于公司未能勤勉尽职，在第一次的业绩预告构成了误导性陈述，如果将来被认定违反法律法规的话，会面临投资者的索赔诉讼。如果说存在内幕交易或者是操纵市场，理论上来说，投资者也是可以根据证券法的规定，对其损失进行一个民事索赔诉讼。然而，内幕交易或者是操纵市场的情况，投资者可以索赔的损失怎么计算，没有相应的、具体的司法解释运用规定，所以司法事件中案例比较少。

“还是要看山东墨龙最终的调查结论，如果是虚假陈述，投资者可以同时向公司和相关责任人进行索赔，如果是内幕交易，就要向交易内幕行动人进行索赔。”王智斌如是说。

深陷业绩泥潭的山东墨龙，预计2017年一季度实现归属于上市公司股东的净利润亏损约5828.78万元，对此，山东墨龙解释称“2017年初，产品价格较去年同期有所回暖，但原材料价格大幅度上涨，再加上行业仍然低迷，市场需求不旺，公司经营业绩出现大幅下降”。

一位不愿具名的私募人士认为，“就目前情况来看，山东墨龙可谓深陷'内忧外患'，不免让投资者对公司未来的持续经营产生一定的担忧”。

针对公司的相关问题，北京商报记者曾致电山东墨龙董秘办公室进行采访，对方工作人员表示“公司目前正处于证监会立案调查过程中，一切结果以公司的信息披露以及证监会最终的处罚结果为准”。

北京商报记者 崔启斌 刘凤茹