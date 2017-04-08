澳煤暴涨的背后：飓风吹走了4个秦皇岛的库存量

昨日，澳洲焦煤价格大涨34%，本周累计涨幅高达86%。澳洲焦煤的疯狂同时也带动了其它煤种价格上涨。这背后除去需求端钢厂复产等因素之外，供给端方面，澳洲煤矿在超级飓风黛比的打击下损失惨重。

一般来说，澳洲矿井出产的煤分为2种，一种为褐煤，一种为黑煤；褐煤所含热度较低，产量也较少，多被用来给当地电站作为能源使用，很少出口。黑煤则可被进一步加工成为炼焦煤或者动力煤。澳洲冶金焦因其热量大、灰尘少，因而在中国市场颇受钢企青睐。

我们将试图从几个角度来解读冶金焦市场的疯狂。

产量测算：

飓风黛比于3月下旬在澳洲东北海域形成，并在晚些时候于昆士兰州登陆，随后一路南下波及新南威尔士州。昆士兰州和新南威尔士州是澳洲主要的煤矿产地，澳洲全国约90%的煤矿都集中在这两个州的沿海地区。因而这两大州的煤矿大抵都在飓风黛比的波及范围之内。

从3月27日左右开始，嘉能可和必和必拓等煤矿生产商纷纷宣布其将关闭在澳洲的部分煤矿。至今，仍然没有确切的复产消息传来；根据以往经验，可能仍需几日时间这些煤矿才能够复产。

据我们的统计，昆士兰州当前活跃的煤炭矿井约有45个，年化原煤总产能约2.85亿吨。以85%的产能利用率来计算，2周时间里受影响的原煤产量大约达到1100万吨。

新南威尔士州活跃的煤炭矿井约49个，年化原煤总产能约2.65亿吨。2周时间里受影响的原煤产量大约达到1000万吨。

因此此次飓风黛比造成的原煤减产规模将高达2100万吨，而冶金焦的减产规模将达到1000万吨。

作为参照，2011年5级飓风雅思袭击澳洲时，导致了大约2000万吨的原煤减产。

运输影响：

除去矿井之外，飓风黛比还造成了澳洲大面积的洪水，导致交通瘫痪。

原煤在从矿井挖出后，生产商会将其进行加工处理，随后通过铁路运往附近的海港。目前昆州和新南威尔士州有部分地区的洪水仍未退去，正常铁路交通运转恢复还需要数周的时间。

据对冲研投，受澳洲飓风黛比影响，澳洲四条主要铁路通道被洪水淹没，需要1-5周的维修时间，其中最重要的铁路Goonyella（占70%的发货量）现评估要5周之后才能正常。Goonyella铁路线直接连接Hay Point、Dalrymple Bay和Abbot Point三大主要出口港。

另一方面，飓风袭击带来的大风和大浪也对港口设施造成破坏，具体影响程度我们正在与澳洲当地港方进行交流；按照过往经历，飓风袭击过后港口方面需要大约半周的时间对设施检修、调试，其后才能恢复正常运营。

因此，从铁路货运和港口航运的角度来说，矿区--澳洲港口--中国这一条货运链要完全恢复正常运转，还需要至少5周时间才能恢复。也就是说，未来五周内澳洲方面的煤炭发船仍然不能正常化。

所以从这个角度，短时间内国内市场上，由飓风带来的澳洲冶金焦供给缩水可能将超过200万吨。具体幅度将取决于澳洲方面的检修和复产进度。

为什么是冶金焦？

那么，在动力煤和冶金焦的进口同样受到影响的情况下，冶金焦涨势会如此疯狂？

首先，国内煤矿出产的动力煤供应充足；

其次，从需求的角度上来说，当下国内钢厂在利润支撑下纷纷复产；

最后，我们可以参考这么一个事实：生产一吨生铁，大约需要1.6吨的铁矿石，0.5吨的冶金焦和0.1吨的动力煤；所以从这个角度来说，国内市场对优质冶金焦的需求要高于对动力煤的需求。

目前来看，澳洲冶金焦供给的正常化在短期内恢复可能性不大。加之自4月6日开始，大秦铁路进入检修季，从大同发往渤海湾地区港口的运力将受到一定程度影响；同时当下煤矿安全生产检查力度加码，国内煤矿产出受到压缩。因此总体来说，4月的国内煤焦市场总体将呈供给紧缩态势。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3003109