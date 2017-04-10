三星Galaxy S8预售超火爆！ 轻松打破Note7纪录

据韩国媒体Newsis报道， 三星 Galaxy S8自从4月7日在韩国开启预售后，两天内预售量已超过55万部。这一成绩一举打破此前 三星 Note7的13天在韩预售40万部的纪录。

重整旗鼓

三星Note 7系列在全球发生多起爆炸事故，三星公司不得不召回并停产该款手机，分析认为三星寄希望于S8系列来重整旗鼓，从苹果公司和华为手中抢夺市场份额。

研究公司Jackdaw Research首席分析师简·道森在接受美国财经媒体网站TheStree采访时表示：“三星此前的挑战是，它在Note7事件后没有新的故事可讲。而此次S8发布是一个机会，有望取代Note7事件成为围绕三星的最大新闻。”

据《第一财经》援引Counterpoint分析师闫占孟称：“S8在欧美成熟市场受Note 7爆炸的影响不大，但在中国S8的销量前景还不好说。”

根据Counterpoint Research的预估，S8上市后一年的出货量预计在6000万台，好于S7。Counterpoint研究总监Peter Richardson在一份最新的报告中预测：“S8第一年的销量预计会比S7高出10%以上。”

来源：来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3003238