WTO、IMF及世行联合警告贸易保护主义

数据显示，从1960年到2007年全球金融危机前夕，全球经济平均的实际增长率保持在每年6%，WTO和多边组织存在帮助避免了贸易战争。IMF总裁拉加德在会上表示，贸易一体化是提高增长和提高生活水平的有力工具，这是全球经济增长和繁荣的引擎。

据英国金融时报消息，周一，三大机构在德国柏林召开的会议上表示，贸易改革步伐缓慢及保护主义抬头影响国际贸易、生产力及收入增长。世界经济体已经紧密联系在一起，开放的市场有利于经济增长。

有分析认为，开放和稳定的贸易体系需要一个强大的WTO处于中心地位。当前，维持贸易争端解决制度比以往任何时候都重要。IMF和世界银行下周将在华盛顿举行春季会议，两大组织将强调对抗贸易保护主义、公平分享经济增长成果的重要性。

就业岗位流失的原因不是自由贸易

就业问题是特朗普贸易保护主义合法性建立的根基。对此，三大机构表示，技术的革新才是导致西方国家就业岗位流失的主要性、确定性因素，但也认同受自由贸易冲击国家产生贸易保护情绪是合理的。

在过去几十年，开放的贸易带动全球经济发展，促进各国居民收入增长，无论是在发达国家还是发展中国家。然而，一些国家经济增速缓慢，受到全球化和技术进步的影响后受关注不足，让他们开始怀疑自由贸易。

贸易规则的变更可能带来经济下行，有时十分严重，且这一周期往往被延长。相反，在合理规则的保证之下，经济落后的国家可以从自由贸易中显著受益。更为强劲的贸易一体化对于确保更多和更好的就业，以及驱动广泛的全球经济增长起到关键作用。

弥补自由贸易的缺陷

自由贸易的确对一些国家的工人及社群产生了不利影响。在自由贸易遭到怀疑时，应该更好地向这些国家解释自由贸易的利处，而且更要对这些受贸易影响国家分享贸易的利好，这对于全球经济重返增长是非常关键的。三大国际组织表示，希望在推动经济落后国家发展中扮演更重要的角色。开展培训、短期经济补助，就业指导，有针对性的贸易协助很重要。此外，教育、住房、区域性政策也是需要的。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3003455