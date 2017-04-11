乐视去年的美国销量目标仅完成15% 拟在美国裁员逾三分之一

据市场消息，自去年10月正式进军美国市场以来，乐视仅完成了1500万美元的销售额，同预期的1亿美元销售额目标相差甚远。公司可能计划裁员175人，约占美国员工总数的三分之一。

据悉，乐视原本雄心勃勃地希望在美国出售超高清电视、智能手机、虚拟现实眼镜和电动自行车等中高端产品，但目前只卖出了电视、智能手机和部分零配件，销量业绩不如预期。

据称，乐视已经延期支付了美国供货商的应付账款，也推迟了4月工资的发放。而且乐视很可能在美国继续裁员，现在只是苦于还没有筹齐足够的员工解聘费。

乐视在进军美国时曾承诺每周都会扩大员工队伍，并从雅虎公司手中买下了加州圣克拉拉郡（Santa Clara）49英亩的土地，拟模仿谷歌等科技巨头建立工作园区，最多可容纳12000名员工。但据路透报道，乐视已经在寻求作价2.6亿美元出售这块地皮，以缓解资金紧张。