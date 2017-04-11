乐视去年的美国销量目标仅完成15% 拟在美国裁员逾三分之一

据市场消息，自去年10月正式进军美国市场以来，乐视仅完成了1500万美元的销售额，同预期的1亿美元销售额目标相差甚远。公司可能计划裁员175人，约占美国员工总数的三分之一。
据悉，乐视原本雄心勃勃地希望在美国出售超高清电视、智能手机、虚拟现实眼镜和电动自行车等中高端产品，但目前只卖出了电视、智能手机和部分零配件，销量业绩不如预期。
据称，乐视已经延期支付了美国供货商的应付账款，也推迟了4月工资的发放。而且乐视很可能在美国继续裁员，现在只是苦于还没有筹齐足够的员工解聘费。
乐视在进军美国时曾承诺每周都会扩大员工队伍，并从雅虎公司手中买下了加州圣克拉拉郡（Santa Clara）49英亩的土地，拟模仿谷歌等科技巨头建立工作园区，最多可容纳12000名员工。但据路透报道，乐视已经在寻求作价2.6亿美元出售这块地皮，以缓解资金紧张。
去年底到今年初屡有新闻传称乐视遭遇融资难，而乐视掌门人贾跃亭也在去年的公司内部信中承认了融资难的事实。据悉，乐视电视盒子的部分体育赛事转播权已因欠款而停播。
华尔街见闻此前也曾提到，乐视在周一正式宣布放弃用20亿美元收购美国本土最大的智能电视厂商Vizio，原因是遭遇美国监管机构的阻挠。但也有媒体报道称是因为资本管制而流产。
据乐视内部员工透露，公司的中国领导层对美国市场并不了解，美国消费者对乐视的品牌也知之甚少，导致乐视无法将中国的商业模式成功输入到美国。
周一乐视网收跌3.64%，今年以来累跌逾11%，同期深成指涨逾4%。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3003515