媒体：联通混改至少融资300亿元 中国电信可能入股

另据今日 澎湃 消息，在BAT三家公司中，阿里巴巴对入股联通混改积极性最高，一度期待持有更高比例的联通股份，但 腾讯 和 百度 则持股比例没有过大野心。

澎湃援引知情人士说法表示：

在王晓初出任联通集团董事长之前，阿里巴巴就找过联通集团想入股，但双方后来有分歧就搁置了。王晓初来到联通后，恰逢混改，阿里的兴趣依然很大。但是对阿里来说，入股可能想获得话语权，而不是单纯分享作为联通股东的投资收益。

《国际金融报》获悉，中国电信可能入股联通。员工持股方面，“联通已经表示，核心员工可以持股”，“很有可能以小沃科技有限公司为试点”。该报援引一位业内人士消息称：

联通和电信合作日益紧密，根据内部资料显示，未来中国电信会入股中国联通，但具体入股多少并不确定。电信应该只是象征性注资，为日后合作打下基础。

事实上，中国电信CEO杨杰上月在2016财年业绩发布上谈到了中国电信和中国联通的合作，称凡是有利发展的，都会考虑合作机会，没有任何限制，目标是达到双赢局面。

专家指出，电信与联通合作甚至未来入股一方面是为了推动业务整合，节省成本，增强竞争力；另一方面，三大运营商中，中国移动一家独大，电信联通不得不抱团。

目前，在A股上市的中国联通因要发布混合所有制改革进展继续处于停牌状态。

国资可能仍然是主力

按照星岛日报的方案，引入外部股东合共持有中国联通20%的股份，那么BAT预计持股数量有限，国务院国资委继续持股42.74%。

独立电信分析师付亮对澎湃表示，联通目前资金缺口很大，此次融资打底要200亿-300亿元规模。目前看国家并未做好在三大电信运营商减弱话语权的准备，民资进来有一定话语权，但是也不要抱过分乐观的期待。

此外，4月5日，市场有传闻称，中信集团、中国广播电视网络有限公司（中国广电）有望参与中国联通的混改。

对此，付亮向澎湃新闻表示：

国有资本引入一方面是这些国有资本确实有资金实力，另外一方面可能国家不想失去对联通的话语权。”中信集团很有资金实力，也曾多处进行实业投资，作为国有的战略投资者，入股联通后应该不会谋求更多话语权，“中信自身也有部分通信业务，对这个行业也比较了解，不会干涉联通的运营，容易达成共识。

联通混改方案涉及增发扩股和转让旧股

华尔街见闻此前文章提到，中国联通混改方案涉及增发扩股和转让旧股，并很有可能引入与其在业务上有互补性的民营互联网企业成为公司股东。

北京商报援引分析人士也谈及此事，并给出更多细节：

联通混改将通过定向增发扩股和转让旧股的方式对中国联通股权结构进行调整，联通集团持有中国联通股权由62.74%减至36%；引入信息产业领域实力相当、主业关联度高、互补性强的国有资本占19%，初步备选对象是中国中信集团有限公司和中国广播电视网络有限公司等；引入互联网等领域的若干家境内非公企业及员工持股共占20.06%；公众股东占24.94%。

北京商报还表示，中国联通股权调整后，再通过联通集团内部股权交易，实现国有资本对联通红筹公司持股60%左右（其中联通集团持股51.05%）。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3003630