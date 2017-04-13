平安兴业闪崩 巨量砸盘的神秘人是谁？

下图分别为中国平安和兴业银行日内走势图。这两只股票在“闪崩”之前均呈现横盘走势，二者日内成交额分别为23.9亿元和16.96亿元。

今日本所在实时监控中关注到，某券商资管计划账户在下午14点28分左右，集中大量卖出'中国平安“及'兴业银行“股票，导致其股价快速下跌，对其股价短期走势产生明显影响。对前述异常交易行为，本所立即暂停了相关账户当日交易，并将约谈该券商负责人，进一步核查相关情况。本所提醒广大投资者注意投资行为的合规性，共同维护市场正常的交易秩序。

随后，上交所发布关于4月12日“中国平安”、“兴业银行”股票盘中异动的情况说明，指出是某券商资管计划账户在下午集中大量卖出中国平安和兴业银行，导致其股价快速下跌，对其股价短期走势产生明显影响，上交所针对对前述异常交易行为，立即暂停了相关账户当日交易，并将约谈该券商负责人，进一步核查相关情况。

中国基金报援引市场人士解释称，上交所的说明实际上表示了这样一个含义：你要卖可以，但不能这么卖。

值得注意的是，大卖单的价格明显低于正常市场交易价格。有市场人士向中国基金报分析，这种大资金大量出货，股价直线下跌，导致比如两融，质押等触发平仓，如果系统自动平仓的话，很容易引起一串的踩踏反应。这应该就是上交所出手干预的原因。

上海一家私募基金经理告诉中国基金报，在雄安概念面前，整个市场被分为雄安概念股和其他股，而今天是雄安概念股正式打开的第一天。此前雄安概念虽然一路上涨，但是实际上市场资金是买不上量的。但是今天就不同了，今天雄安概念开始放量，想参与的资金都可以参与进去。“因此可以认为，市场这两天正在经历'压力测试'，可能会有些资金需要调仓换股，这对市场其他正常的股票来说会有'抽血'的压力。

中国基金报查阅了一些券商资管计划2016年年报发现，同时大量持有中国平安和兴业银行的资管计划有好几只，其中，主要是长江证券资管旗下产品持有数量较多。

长江证券资管方面，截至去年底，旗下净值规模达10.3亿元长江昆仑4号持有941.67万股中国平安，占其净值的比例高达32.39％，持有476万股兴业银行，占其净值的7.46％。该资管计划投资主办为叶颂涛。同样由该投资主办管理的长江昆仑5号和长江昆仑6号去年底头号重仓股也都是中国平安，分别持有242.18万股和235万股，占资产净值的17.52％和16.31％。三只资管计划合计持有中国平安达1417万股，而造成今日中国平安盘中闪跌的抛单在千万股以上，因此，长江资管旗下资管计划可能是这次抛售的始作俑者。

下图为去年底长江昆仑4号前三大重仓股

中国基金报指出，长江昆仑3号去年底第一大重仓股为兴业银行，达1005.5万股，加上长江昆仑4号的持仓，合计近1500万股。也比较符合今日将兴业银行砸至下跌7％的抛盘量。

去年底长江证券资管四只资管计划重仓股（单位：万股） 产品简称 中国平安 兴业银行 长江昆仑3号 -- 1005.5 长江昆仑4号 941.67 476 长江昆仑5号 242.18 -- 长江昆仑6号 235 -- 合计 1418.85 1481.5

券商中国则指出，本次事件有四个细节值得关注：

一是兴业银行这两天大宗交易不断，与今日交易完全不同的是，一些自然人或者QFII在卖，而接盘方为机构； 二是由于两笔异常交易在兴业银行同一价位的交易超过了3分钟，完全有撤单的时间，因此乌龙指的概率极低； 三是，有观点猜测兴业银行大宗交易出现的机构席位即为这家资管机构，不过机构专用席位接盘价格远高于这家券商资管机构今日卖出价格，由此可见，这家券商资管赔本赚吆喝，又冒着违规的风险大举卖出的概率极低。 四是有业内人士爆料称，这家资管确实在不计代价抛售股票，根本原因可能都是银行委外资金的收紧。

券商中国表示，抛售最可能的原因是，这家券商资管不看好这两个股票的走势，恰逢遭遇流动性危机，急需筹措大额资金，只能卖出中国平安和兴业银行这两只流动性最好的蓝筹股。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3003870