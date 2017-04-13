超越Bitmoji、Instagram、Snapchat，Hooked这款有毒的阅读类App为何如此受欢迎？

据介绍，这是一款聊天式的阅读工具。也就是说，用户可以像看对话一样看一些小故事。除了看已有的故事外，用户也可以发布自制的有趣的或恐怖的故事，从而获得一定的粉丝。

很多用户大概已经习惯于用kindle、微信读书、QQ阅读等工具来看书，但这些数字类阅读工具都大同小异。然而，这款Hooked阅读软件的体验很不同。

近日，在App Store中一款名为Hooked的阅读类应用在排行榜中迅速蹿升，已经超过了Bitmoji, Instagram和Snapchat。

像很多阅读工具一样，一些电子书是免费的，但用户如果想看更多的内容的话就需要付费。Hooked的周订阅费是2.99美元，月订阅费是7.99美元，年订阅费是39.99美元。付费后用户就可以看所有类型的电子书。

这款应用于2015年上线，推出这款应用的初衷在于，每个人都爱阅读，但很多时候长篇大论的文章会让用户感到无聊，所以这样有趣的方式或许可以重新唤起用户的阅读兴趣。

一开始这款应用并没有获得很多人的关注，而真正被很多人熟知是在去年秋天。如今，它已经冲到App Store免费榜第二名。

来自APP分析机构Sensor Tower的数据显示，Hooked的总下载量已经由2016年10月的33.64万次下载上升至2017年3月的222万次下载。这期间的增幅比达到560%。

那么，Hooked为何会如此受欢迎？是因为简单的操作，与众不同的用户体验，还是别具一格的故事？

Hooked为何会如此受欢迎？

从App Store排行榜来看，Hooked已经超越长期雄踞榜首的表情应用Bitmoji。过去几天以来，Hooked仅次于游戏应用Ballz。同时也超越社交应用Snapchat以及Instagram。

接下来具体看一下，这款应用到底是如何操作的。一打开应用后，用户便会进入第一个聊天式的故事对话中。这个界面看起来有点像iMessage，但是并不需要用户打字，而用户只需要点击一下屏幕，就会出来下一句话。在Hooked中，每一条信息被称为hoot（Hooked的logo是一个猫头鹰）。

通常用户看电子书的时候，都会先看一些书名、作者，甚至是出版社。颇为神奇的是，在Hooked中，在用户开始阅读一个故事的时候，该应用并没有给用户提供人物关系以及更多的背景介绍。

在上图对话中，仅有的信息是人物Tiffany 以及她的妈妈，还有就是用户看到的内容。当用户点击屏幕的时候，一句句新的对话就会出现在屏幕上。然而，每一条信息都充满悬疑。

不过，这种聊天的方式也不是很完美。因为应用设定是常规的两人对话，但很多时候，应用会介入告诉某段时间已经过去了。正如下面页面所显示的“五分钟已经过去”。

另外，对话的界面也会影响每次的阅读量。用户也可以看到，一屏的对话内容非常有限。如果想要读完一本史诗巨作或者长篇小说，确实需要极简的故事内容。在阅读大概30条信息后，应用会提醒用户稍作休息。此时，用户不休息也不行，因为应用在接下来的30分钟内不会再提供新内容。

对于非常喜欢看书的用户来说，通过在Hooked中付费看更多的书可以升级为Superhoot。该应用目前提供三种付费方式：周订阅费是2.99美元，月订阅费是7.99美元，年订阅费是39.99美元。付费后用户就可以看所有类型的电子书，而不是此前应用推荐的有限的内容。

除此，用户还可以在应用中写下自己的故事。

如果用户选择不付费的话，看书的时间可能会由Hooked来决定。它会发送通知说“时间到了，你可以继续阅读了。”如果用户没有及时的打开应用，Hooked会发送给用户一些奇怪的对话，跟故事的前后文意不是很搭调。

Tiffany和她妈妈的故事总共有三部分。第一部分的结尾，非常的吊人胃口。这主要是为了吸引用户阅读第二部分。当用户阅读完整个故事后，可以点赞、评论，或者与他人分享。

总之，这些书的风格（主要人物、故事主线以及情节）特别像亚马逊网站上0.99美元的自制电子书。虽然这些故事足够有趣，但跟真正的文学巨作还是有一定的距离。目前来看，Hooked的阅读体验还是很有趣的。

不禁让人想到，这样的方式可能也十分有利于各种八卦故事的传播。尤其是那些足够荒谬、戏剧性的故事。

如果有用户对该应用感兴趣的话，可以到App Store 和 Google Play Store上下载。到底好不好玩，用户可以亲自试一下。

来源：36氪，原创文章，作者：高小倩，如若转载，请注明出处：http://36kr.com/p/5070562.html