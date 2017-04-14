上交所揭晓平安及兴业闪崩幕后“真凶”：中信建投基金专户

2017年4月12日，上交所在实时监控中发现，有投资者在“兴业银行”和“中国平安”两只股票上，在短时间内以远低于市场成交价的价格集中大量卖出，对相关股价短期走势产生了较大影响。

经查，上述交易行为系由中信建投证券下属的中信建投基金管理有限公司旗下多个专户产品卖出导致。上述异常交易行为发生后，上交所立即暂停了有关账户的当日交易，并开展相应核查。

华尔街见闻4月12日当天注意到，下午2点28分左右，中国平安突然遭遇大单砸盘，多次出现2万手以上的抛单，两分钟内成交额超5亿元。兴业银行盘中则遭遇10万手抛单。

下图分别为中国平安和兴业银行日内走势图。不难发现，这两只股票在“闪崩”之前均呈现横盘走势，二者日内成交额分别为23.9亿元和16.96亿元。

当天收盘后，上交所发表《关于4月12日“中国平安”、“兴业银行”股票盘中异动的情况说明》表示，某券商资管计划账户在下午14点28分左右，集中大量卖出'中国平安“及'兴业银行“股票，导致其股价快速下跌，对其股价短期走势产生明显影响。

不过上交所当天并未对其予以点名，仅表示立即暂停了相关账户当日交易，并将约谈该券商负责人，进一步核查相关情况。

在今日公告中，上交所提到，在上述异常交易发生后的第二天，上交所约谈了中信建投基金相关负责人，问询了解上述异常交易行为的具体情况。

据其反映，相关异常交易行为指令是由专户产品的投资顾问公司下达。 在指令执行过程中，投资顾问与中信建投基金未充分沟通，且在订单执行中未能采取有效的风控措施，引发上述异常情况。

上交所认为，该起异常交易行为，表面上是由在订单执行过程中系统风控设置存在不足所致，实际反映出中信建投基金在风控管理方面存在漏洞。因而在约谈中已督促其举一反三，切实整改。

同时，为警示和防范类似异常交易行为，上交所目前已启动了对所涉账户的限制交易程序，限制期限拟为一个月。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3004220