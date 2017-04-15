温州帮摊上大事啦！监管层重拳出击打击异常交易

今日，上交所表示，对区域特征明显的多账户多点联动类异常交易行为，持续加大一线监管力度。上交所直接点名，涉及异常交易的账户主要集中于浙江温州等地。看来这次监管层是对温州帮动真格了！

在近日“砸盘”之前，“温州帮”超短线炒作股票的案例为数不少，可谓“劣迹斑斑”。

本周，A股连续多日出现“闪崩”现象。周四，“闪崩”状况愈演愈烈。邦讯技术、印纪传媒、漫步者、南威软件、神开股份5只个股在开盘仅半小时后，几分钟内集体被砸至跌停。有市场人士分析，此番多股“闪崩”原因正是游资中的“温州帮”集体出逃。

上交所加大监管

上交所在今日答记者问时表示，近期，上交所对区域特征明显的多账户多点联动类异常交易行为，持续加大一线监管力度。监管发现，此类交易手法具有以下共性特征：

一是炒作标的趋于集中，偏好新上市的小市值股票。股票流通市值一般为10亿左右，上市时间多在3个月左右。 二是异常交易行为具有典型性和复合性。主要是动用大量账户，利用资金优势暴力拉抬股价，随后“断崖式”快速出货。 三是账户地域特征明显。经分析发现，账户主要集中于浙江温州等地，并有向其他地区扩散的趋势。 四是市场影响较为恶劣。该异常交易行为极易导致股价短时间内暴涨暴跌，严重侵害正常的交易秩序，损害了中小投资者利益。

上交所表示，异常交易行为极易导致股价短时间内暴涨暴跌，严重侵害了正常的交易秩序。将对涨停板虚假申报、盘中拉抬打压等行为从严监管、从重处罚。去年下半年至今，实施书面警示1200余次；对违规情节严重的账户，暂停交易账户近百个。

上交所还提到“清源股份”案例，对投资者陈某多次利用资金优势拉升“清源股份”盘中价格和收盘价格的异常交易行为，做出了限制账户交易3个月的纪律处分决定。其在前期监控发现利用多账户多点联动等手法拉抬打压股价的诸多账户中，具有代表性。

3月28日以来，清源股份（603628）多个交易日出现异动，股价涨跌猛烈，连续4个交易日换手率超过10%，28日换手率更是高达37.47%。而温州帮的账户现身其中。

劣迹斑斑的“温州帮”

所谓“温州帮”是指大量在温州等浙江区域进行资金募集的私募游资。因擅长超短线，操作手法凶悍而闻名A股市场。与“温州帮”类似的还有“山东帮”、“浙江帮”等帮派游资。

对于近日出现的多股“闪崩”现象，市场资深人士向21经济报道表示，出现多个交叉关联的交易席位集中抛售的情况一般会是机构集体出逃或游资甩货，但游资可能性更大。

在近日“砸盘”之前，“温州帮”超短线炒作股票的案例为数不少，可谓“劣迹斑斑”。去年下半年以来，温州帮开始在A股市场密集活动，通过“横盘震荡吸筹→快速拉升→跌停出货”的模式兴风作浪，使许多个股在短期内暴涨暴跌，比较典型的有柳钢股份等。

到了今年，随着次新股被热炒，温州帮更是火力全开，成为了次新股战场的主力。据选股宝不完全统计，除了上交所微博中提到的清源股份外，如通股份、纳尔股份等次新股都被温州帮猛烈炒作过。

而张家港行的炒作更是登峰造极，作为一只银行股，张家港行的PE一度搞到70多倍。

温州帮个股提前异动

选股宝还注意到，其实今天A股盘面上已经发生了明显异动，跌幅榜靠前的许多个股都是被温州帮操盘。（红框标注个股为市场公认的温州帮股票）其中，超讯通信、金发拉比等个股的龙虎榜中都出现了与清源股份有相同席位的营业部。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3004225