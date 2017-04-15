微信深夜放出导流大招，长按二维码可跳转小程序

像是要打压即将上线的支付宝小程序的气焰。21点30分，微信开放新功能--长按二维码可跳转小程序。这意味着，小程序的流量和场景将无处不在。

“过去线下二维码是小程序入口，现在线上二维码的也是。” 小程序数据统计平台阿拉丁创始人史文禄如上评价。

可以预见的是，在海报上小程序二维码的营销手段，将在朋友圈爆发。

在微信小程序的20万开发者看来，这恐怕是迄今为止最慷慨的一次红利输送。毕竟微信真正的流量源泉，来自于朋友圈和微信订阅号。但起初担心惹出乱子，微信小程序刚上线时，偏偏堵死了线上导流路径，逼着开发者通过扫一扫从线下引流。如今“长按二维码”的放开，才算真正契合微信的优势。

纯线上的内容类开发者、工具开发者，以及O2O电子商户开发者，可能收获更大红利。

自3月份以来，这已经是微信第三次给小程序的导流能力松绑。36氪此前曾报道，上个月底，微信先后开放了小程序绑定公众号等6项新功能，并初步搭建起检测营销效果的渠道追踪工具“场景值”。

目前，微信小程序已经拓展到以下8个渠道：

长按二维码跳转小程序

微信扫一扫

微信搜索

公众号关联小程序

公众号自定义菜单跳转小程序

微信好友及群聊分享

微信“发现”界面小程序入口

微信钱包第三方服务

上线三个月后，随着技术架构越来越稳定，微信开始加快释放生态红利。小程序的活跃程度也并不像外界想象得那么冷清，这给了微信松绑的底气。

根据阿拉丁平台上的监测数据，在前期未做大规模推广的情况下，目前很多小程序开发者的老用户回访量已经达到50%－60%。“主要是微信发现入口进入，这说明用户已经开始形成路径依赖。”史文禄告诉36氪。

自小程序上线后，已经为微信支付带来更多业务增量，另据行业内人士透露，微信即将上线“附近的店”，与小程序打配合。这意味着，微信将进一步威胁支付宝盘踞的线下流量场。

值得期待的是，传说中下周将上线的支付宝小程序，将如何应战。

原创文章，作者：孙然，如若转载，请注明出处：http://36kr.com/p/5070936.html