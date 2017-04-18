苹果iPad/Apple Wacth致力帮助自闭症儿童走出阴霾

新浪手机讯 4月17日消息，4月2日是世界提高自闭症意识日，每年这个时候 苹果 公司都会推出一系列应用以此来帮助自闭症儿童，也呼吁人们提升对这一疾病的认识。

通常患有自闭症的儿童具有社会交流障碍、语言交流障碍以及重复刻板行为三个特点。目前，自闭症的病因仍是世界医学的未解难题。患者多采用特殊教育训练为主，且患者需要及早发现治疗可以得到一定缓解。

每年的4月2日是世界提高自闭症意识日。根据美国疾病控制与预防中心的数字显示，在每68个美国儿童中就有一名有自闭症谱系障碍（ASD），这一数据比之前高出30%。

而苹果公司能帮助他们的，就是通过的自己iPad平板电脑和Apple Watch，以及iOS平台上的一些iPad自闭症应用软件，友好的交互设计和有趣的模式，改变孤独症患者的学习与沟通方式。

比如Apple Watch，通过Proloquo4Text 3.1版本不仅让你可以向沟通对象展示你的嬉戏，你可以可以直接通过Apple Watch跟他们通话。

今天，苹果公司就与大家分享一些帮助自闭症儿童更好沟通的幕后英雄的故事。

Tommy Zai是一名对外英语教师和持证心理咨询师。自由在纽约长大的他现在在中美两地工作。他在中国一些欠发达地区帮助特殊青少年人群面对他们的问题。

Tommy Zai的工作环境

中国学生相比他们的美国同龄人来说更为内敛。Tommy在教学过程中遇到的最大困难之一就是创造一个让学生们感到安全放心的环境可以畅所欲言。“我希望我的学生们不被老师学生的身份关系所束缚，” Tommy解释道，“我用过诗歌、我教他们歌词、我给他们讲故事。只要是能让他们高兴，我连围着教室跳舞也愿意。”

为了让学生摆脱他们的日常身份和思维方式，Tommy创造了很多有趣的课程。其中，他发现角色扮演最能帮助学生。当学生们在扮演其他角色时，他们不会感到害羞或拘谨，而是会更容易地投入到另一个情境中。

苹果系统自带的文本语音转换 （Text to Speech） 功能极大地给Tommy的备课工作带来了便利。但是文本语音转换功能有一定局限性。文本语音转换不支持编辑功能，而这款软件也无法识别哪些空白是留给是学生填空的等等。Tommy 非常需要有一款文字处理 app 可以支持文本语音转换和内置文件编辑功能。

在网上搜索之后，Tommy发现了Wrise，由AssistiveWare出品的针对阅读理解很文字编辑的文字处理器。他使用了免费试用版后发现 Wrise 完全可以满足他的备课需要。

只需要简单的点击和拖动文件，Tommy就可以设计出一个英语练习。通过使用标注功能，他可以轻松标记出不需要朗读出来的文字部分（填空空白），也可以决定朗读速度。“Wrise 对我来说简直是不可或缺的一个工具了，” Tommy说。

Wrise 也将视力有障碍和行动不便的用户需要考虑在内。 Tommy 的视力不好，多年前发生的一起意外损伤了他的颈部，导致他行动也收到限制。放大镜和 EasyReading 模式使他放大文字以方便阅读。使用Speak as you Type 功能时， Tommy 可以边写、边听、边编辑校对文案。

Tommy与他的中国朋友

“现在我的耳朵比眼睛好用得多，” Tommy笑道，“所以能够完整地听到句子真的很有用。”

“我相信 Wrise 对于学习英语的外国学生会特别有用。一般来说，这些学生的书写和阅读能力都比听力和口语高，所以文本语音转换功能对他们提高这两项能力会很有用，”Tommy说。

为了方便苹果用户对产品、应用的了解，从四月起，苹果公司在全球Apple零售店会开设两组新的课外活动，以激发小朋友的学习潜能。

来源：新浪科技