市场最关心的三个问题：英国为何突然提前大选？梅姨会输吗？退欧怎么办？

首先，目前，May所在的保守党支持率远远领先于反对党。周一公布的一项YouGov民调显示，英国执政党保守党支持率达44%，工党23%，自由民主党12%。

甚至在一周之前， May与工党领袖科尔宾，谁是英国首相的最佳人选，根据民调，May竟领先对手37个点！

May与对手拉开史上最大差距，不仅仅是因为她很受欢迎，而且源于工党的支持率降至了纪录新低。YouGov民调显示，仅有14%的受访者认为，科尔宾是英国首相的最佳人选。特别是，科尔宾对退欧的立场混乱不堪，令其与工党选民渐行渐远。

其次，May并不是通过大选当上首相的，她从未直接面对过选民。因此，有批评者指责，她并不能代表整个英国，因为英国从来没有选过她。那么，现在机会来了。

再者，如果英国举行今年大选，按每五年一次选举规定，下一次大选将于2022年举行。

若按原计划，则是2020年举行大选，也就是在退欧谈判（为期两年）完成仅仅一年之后，这就意味着，整个退欧谈判过程可能一直萦绕着大选话题，或阻碍退欧谈判。

最后，正当苏格兰民族党想要进行第二次独立公投之时，May或希望通过大选削减苏格兰民族党在苏格兰地区的席位。

对此，苏格兰首席部长斯特金表示，英国首相May把党派利益置于国家利益之上。May有关提前选举的呼吁是对苏格兰的“巨大政治误判”。