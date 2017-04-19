市场最关心的三个问题：英国为何突然提前大选？梅姨会输吗？退欧怎么办？

周二，英国首相May宣布，“被迫选择”6月8日提前大选。
原定于2020年举行的议会选举为何突然提前？May给出的理由是，议会当前存在分裂，更晚选举可能导致英国退欧谈判受到阻碍，所以才不情愿地选择提前大选。
其实，May选择在这时候举行大选是非常有“考究”的。正当保守党支持率远远甩开对手之时，May不太可能输掉大选，并且不但不会阻碍其推进英国退欧，反而有利于退欧谈判。
Q1 为何Theresa May这时候希望提前举行大选？
实际上，May选择提前大选可谓是“天时地利人和”：
首先，目前，May所在的保守党支持率远远领先于反对党。周一公布的一项YouGov民调显示，英国执政党保守党支持率达44%，工党23%，自由民主党12%。
甚至在一周之前， May与工党领袖科尔宾，谁是英国首相的最佳人选，根据民调，May竟领先对手37个点！
May与对手拉开史上最大差距，不仅仅是因为她很受欢迎，而且源于工党的支持率降至了纪录新低。YouGov民调显示，仅有14%的受访者认为，科尔宾是英国首相的最佳人选。特别是，科尔宾对退欧的立场混乱不堪，令其与工党选民渐行渐远。
其次，May并不是通过大选当上首相的，她从未直接面对过选民。因此，有批评者指责，她并不能代表整个英国，因为英国从来没有选过她。那么，现在机会来了。
再者，如果英国举行今年大选，按每五年一次选举规定，下一次大选将于2022年举行。
若按原计划，则是2020年举行大选，也就是在退欧谈判（为期两年）完成仅仅一年之后，这就意味着，整个退欧谈判过程可能一直萦绕着大选话题，或阻碍退欧谈判。
最后，正当苏格兰民族党想要进行第二次独立公投之时，May或希望通过大选削减苏格兰民族党在苏格兰地区的席位。
对此，苏格兰首席部长斯特金表示，英国首相May把党派利益置于国家利益之上。May有关提前选举的呼吁是对苏格兰的“巨大政治误判”。
Q2 May会输掉大选吗？
不太可能，如上所述，目前保守党民调支持率远远将对手甩在后面，加上保守党占多数议席。尽管反对党已发现难以在选举中打败保守党，不过，工党在反对党派中拥有席位最多，该党领袖已表示，将投票支持提前举行大选。
Q3 提前大选对英国退欧有何影响？
提前大选不太可能会阻止退欧进程。英国最大的两个党派--工党和保守党均已表态，他们将遵守退欧公投结果。
尽管自由民主党和绿党呼吁举行第二次退欧公投，但这两个党没有机会在大选中胜出。
工党曾表示，其希望的退欧进程不同于保守党，因此，如果工党获胜，“硬脱欧”可能将不再进行讨论。但工党获胜的概率较小。
3月29日，英国正式启动退欧，预计真正的退欧谈判可能将在9月德国大选之后才开始。
Q4 提前大选对市场造成哪些影响？
May宣布提前大选消息后，英镑坐过山车，先是急挫，随后大幅快速走高，涨逾1%，首次扭转了英国退欧公投之后的长期下滑趋势，这主要是因为投资者押注，英国首相利用大选来中和保守党的欧洲怀疑论，然后进行“软退欧”。
目前，英镑/美元攀升1.37%，触及五个月高位。
英国FTSE 100指数跌幅一度扩大至2.1%，或将创去年6月27日以来最大单日跌幅。
追随欧股跌势，在美股盘初，道指跌幅超过100点，标普500指数和纳指也分别跌约0.4%。当前，道指与标普500指数跌幅已有所收窄。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3004882