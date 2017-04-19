首份大行深度报告：详解iPhone8 超级周期 谁来瓜分770亿美元的蛋糕？

摩根士丹利在最新的研报中指出，iPhone8的超级周期会为上下游的供应商带来770亿美元的总需求，相比iPhone7 激增62%。技术升级后，垄断OLED面板、3D传感器和双摄像头生产的供应商自然是最大赢家，而两年内无法介入OLED面板生产的鸿海和夏普则有可能承压。

大摩还强调，华尔街可能忽视了iPhone8 潜在的对供应商的风险。对于供应商来说，本轮由iPhone8带来的超级周期，和上一次iPhone6时代“有很大不同”：售价上行、强势美元的影响下，iPhone8的出货量开始面临压力；而苹果不断引进新的供应商相互制衡，也使得供应商需要面临激烈的竞争。这其中包括11家中国厂商，其中8家在深交所上市。

大摩同时也表示，部分公司的估值仍然处于华尔街预期的2018年的价格区间的底部，暗示着这些公司下半年或许会迎来更显著的股价上涨。

摩根士丹利称，在供应商对iPhone 8“超级周期”的期许中，有六项风险可能被忽视：

iPhone 8技术升级，部分供应商将承压 强势美元和售价抬高，影响销量 初始销量的低迷可能拖累供应商 供应商竞争激烈，股价面临下行风险 iPhone 8总销量疲弱，对供应商的总体利好不如iPhone6 本轮周期结束后，加大供应的供应商可能面临供大于求

一图看懂iPhone8供应商有哪些

1. iPhone 8技术升级，部分供应商承压

摩根士丹利指出，引入AMOLED面板后，目前其唯一的生产商三星电子无疑成为最大赢家，而下一个供应商可能会是LGD。然而，鸿海和夏普至少要到2019年才有可能介入，意味着在接下来的两年里，他们都有可能承压。

类似还有对双摄像头的技术升级。消息称苹果将在iPhone 8的双摄像头中加入3D传感器，并让两个镜头都具有光学防抖功能。而撤除Home键就会是更大的动作，整个PCB/FPC模块都会洗牌。

2.强势美元影响销量

强势美元或许会使得苹果销量受到影响，尤其是对价格更为敏感的非美地区（如中国）。而在引入了昂贵的OLED屏幕后，iPhone8的定价更是扑朔迷离。

3.技术变革的边际风险或被忽视

摩根士丹利认为，在iPhone 7周期中，供求在2017年一季度才达到平衡。而对于技术上升级了的iPhone 8，潜在的挑战比往年更大，主要是刚开始销售时的低销量有可能拖累供应商。

多家媒体报道指出，iPhone8的变革在于AMOLED面板、无线充电、双镜头光学防抖、3D传感器等。我们同时还留意到，可能移除Home键意味着整个PCB到FPC模块的洗牌重整。这都使得潜在的挑战比往年更大。不过我们并不认为苹果会延迟交货。 iPhone仍然是下半年可见的订单表现最佳的手机之一。三季度的表现或低于预期，但随后会在四季度回升，推动股价上涨，一如之前的iPhone周期。然而最初的低收益可能会拖累供应商的收益率和售价。

4.供应商持续多元化，股价面临下行风险

美元走强的背景下，苹果持续引进不同的元件供应商相互制衡，大摩指出，这会对供应商带来价格压力。

垄断苹果某一元件的供应商非常有限，目前只有三星电子生产的AMOLED面板，台湾大立光科技（Largan）生产的双摄像头，以及索尼的感光元件。

鸿海曾经垄断了苹果几乎所有的组装业务，然而iPhone 5金属外壳出现擦痕良品率下降，加上富士康饱受争议的工作模式，苹果开始逐渐将代工业务分配至报价更低的和硕（Pegatron）。今年苹果更是再度引入第三家台湾制造商创资通（Wistron），负责印度地区的组装。

值得注意的是，苹果还在引入更多的中国供应商，包括在天线领域替代Amphenol的信维通信（Sunway）,从索尼处接手前置摄像头生产的欧菲光（O-film），还有加入JAE和Molex一起生产连接器（connector）的立讯精密（Luxshare）。大摩称，这显示出中国供应商的供货质量正在跟上美国、日本的标准。

这些中国供应商包括在深交所上市的欧菲光、立讯精密、信维通信（Sunway）、蓝思科技（Lens）、歌尔声学（GoerTek）、金龙机电（Jinlong）、欣旺达（Sunwoda）、德赛集团（Desay），在港交所上市的瑞声科技（AAC），以及未上市的香港伯恩光学（Biel Crystal）和苏州维信电子（M-flex）。

5.iPhone8的总销量或许已经比不上iPhone6时代，因此该轮周期对供应商的总体利好不如两年前

大摩指出，如图所示，iPhone8的出货量可能已经不能再现2014年的风光，反而在售价抬升的情况下有下行压力。

6.轰轰烈烈的周期结束后，沾光了的供应商可能面临供大于求

摩根士丹利在研报中指出，苹果已经向供应商提出以2017年下半年将有30%同比增长的预期来扩大产量。而一旦iPhone8这班顺风车已经开到终点，这些供应商们可能面临着供大于求的风险。

对于那些半数以上利润依赖苹果的公司，这一风险显得更加严峻--英国最大的半导体厂商Imagination Technologies就是活生生的例子。4月2日，苹果公司宣布未来两年内将随时停用该公司的图形芯片，并终止专利费的支付。该公司股价瞬间暴跌七成，创下8年新低。

数据分析软件Statistica最新的研究显示，半导体供应商Dialog有74%的销量源自苹果，而著名的“代工之王”台湾鸿海（富士康），则有54%的业务依赖苹果。

以下是大摩对苹果主要相关供应商的评价。其指部分公司（Samsung, Sony, Largan, LG Innotek, 及Alps）的估值仍然处于华尔街预期的2018年的价格区间的底部，暗示着这些公司下半年或许会迎来更显著的股价上涨。



来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3004798