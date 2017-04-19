最新苹果‘iPhone 8’原型机拥有不锈钢和玻璃设计，采用立式相机

彭博社今天发布了有关 苹果 即将发布的智能手机“ iPhone 8”的详细报道。

报道援引知情者处消息称，苹果最新的原型机拥有不锈钢框架，夹在前后玻璃面板中间。这一设计是苹果测试的众多设计之一，与2010年发布的iPhone 4设计理念相似。

该报道还称，iPhone 8还会采用OLED屏幕，几乎覆盖了该手机的整个正面。屏幕本身是平的，但保护玻璃则沿着边缘弯曲状嵌入不锈钢框架。保护玻璃拥有类似iPhone 7的2.5D曲率。

消息还称，苹果正在测试至少一款高端iPhone原型机，其采用立式双镜头后置摄像机，取代之前的诸如iPhone 7 Plus上的横式摄像头。据称，苹果还在测试双镜头前置摄像机，而目前，苹果iPhone均采用单镜头前置摄像机。

此前就有消息称，苹果正实验降iPhone的指纹扫描仪集成到屏幕中。该报道称，这是个技术挑战，所以目前不清楚苹果是否会在最终的产品中采用这一技术。此前报道也称，苹果因这一解决方案面临量产问题。

苹果还测试了一款背面玻璃在顶部和底部更加弯曲的原型机，就像2007年发布的初代iPhone一样，可能暗指此前水滴式设计的传闻，但苹果可能不会采用过于弯曲的设计，毕竟公司需要考虑量产问题。

彭博社认为，供应链限制可能意味着苹果高端iPhone要在苹果9月份的发布会之后一到两个月才能做好上市准备。

此外， 该报道还证实了近期几个关于iPhone 8的设计传闻，该手机拥有多个原型机，这也解释了为何传闻有多处矛盾之处。