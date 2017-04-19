茅台疑似瞒报45.66亿元利润

北京商报讯（记者 刘一博 武媛媛）4月18日，贵州茅台因涉嫌财报造假被推上行业风口浪尖。据了解，茅台发布2016年业绩公告后，因营收、净利实现双指标增长而备受瞩目。但微博名为“扬韬”的职业投资人在研究茅台财报后提出质疑，茅台或为高管股权激励，隐藏45.66亿元利润。

(图片来源: 网络) 塑化剂风波后，酒鬼酒11月23日复牌后连续4个跌停，"酒神"茅台又在酒鬼酒停止跌停之后接过了下跌的接力棒，为什么小小的塑化剂会有这么大的威力？为什么"买一瓶酒去检测"这样一个简单得不能再简单的行为会掀起如此大波？

该职业投资人在《茅台财报涉嫌造假:隐藏利润45.66亿或为方便做股权激励》一文中指出，茅台母公司的营业成本基本是茅台酒的生产成本，合并报表的营业成本也是茅台酒的生产成本，两者的数据应该基本一致。2016年，母公司报表营业成本40.12亿元，合并报表营业成本34.1亿元。两组数据不符，且差距较大。

此外，茅台2016年合并报表中，预收账款近175亿元，同比上年增长93亿元；合并报表中的经营活动现金净额达375亿元，远高于茅台净利润167.18亿元。这意味着，茅台销售公司已经收到经销商的订货款。但茅台母公司营业成本数据比合并报表高出6亿元，说明茅台销售公司存有很多茅台酒。茅台销售公司在收取经销商预订货款后，还存有大量货物，这种钱货“两把抓”的现象具有疑点，很有可能茅台销售公司已经发货给经销商，但没有确认销售收入，部分利润因此而被隐藏。

同时茅台消费税也被怀疑虚增。具体来看，茅台2016年消费税为50.95亿元，同比增长105%。但假设茅台的消费税跟茅台酒收入完全匹配，反推可得，2016年茅台的消费税应为29.56亿元。2016年茅台消费税因此虚增21.39亿元。综合来看，茅台少披露的收入和虚增消费税叠加，致使该集团去年被疑隐藏利润达45.66亿元。

投资行业人士对此表示，茅台隐藏利润或为公司高管股权激励。北京商报记者就此事致电茅台官方发言人求证，但截至记者发稿时，对方始终以事务繁忙为由，未正面回复。