提前大选 特雷莎·梅先发制人？

特雷莎·梅在讲话中表示，在脱欧公投后，英国需要确定、稳定和强有力的领导。她表示，国家正团结在一起，而威斯敏斯特并没有，因此她不情愿地得出这样一个结论，将寻求于6月8日举行大选，因为这是保证英国脱欧以后确定性和稳定性的惟一途径。

此前唐宁街10号一直否认首相将在2020年大选期到来前提前举行选举，在此次首相发表讲话前，通常能够提前获得讲话内容的英国广播公司并没有得到讲话内容，这意味着，此次不寻常的突然讲话意味着将有重大事件发布。

关于特雷莎·梅提前选举的目的，复旦大学欧洲问题中心主任丁纯在接受北京商报记者采访时表示，“特雷莎·梅此举是想趁工党处于弱势之时巩固自己的执政地位。自上任以来，通过党内推选上位的特雷莎·梅在政府合法性问题上一直备受困扰。如果这时候能提前举行一场选举，她不仅可以凭借自己的优势条件敲定下一届执政地位，也可以在制定政策和行使权力过程中减少一些掣肘”。

特雷莎·梅的解释是，“现在，政府正在计划让英国重新获得对于边境以及法律的控制权，但别的政党正在阻止这一正确道路。英国议会以及政府需要进一步的团结统一，然而现在并不是这样的情况。工党以及苏格兰民族党都反对政府现在正在做的事情。而现在为了将脱欧更好地进行下去必须开启一次大选”。梅表示自己将于19日在英国议会下院正式提交提前开启大选的申请。

有分析人士认为，目前英国国内政治秩序紊乱，地区出现对抗中央政府的力量，脱欧问题更是加剧了社会分歧，大选在一定程度上将有助于缓解这种政治张力。

在英国脱离欧盟的阴影下，英镑贬值引发通胀飙升，加上薪资增幅缓慢，家庭财务遭受进一步挤压，这正侵蚀推动经济前进的消费者支出能力。上周公布的一份行业调查显示，一季度零售销售创六年来最大降幅。

英国国家统计局日前公布的数据显示，经通胀调整后，截至2月的3个月薪资仅增长0.1%，为2014年三季度以来的最低水平。名义薪资增幅放缓至2.2%，为7个月低点。

那么，提前选举是否会影响英国的脱欧进程呢？ 特雷莎·梅表示，议会当前存在分裂，更晚选举可能导致英国“脱欧”谈判受到阻碍，“脱欧在任何条件下都不会逆转”。

丁纯认为，“英国保守党可以借机扩大对议会的控制，为推进英国脱欧扫除障碍。一旦特雷莎·梅政府获得合法性上的肯定，在未来脱欧谈判的过程中英国政府将表现出比较强势的态度，这在无形中也给欧盟造成了一定压力”。

随后，英国下议院将就首相提出的提前大选意向进行投票表决。如果有2/3的下议院议员投票赞成，则首相可以宣布提前举行选举。英国工党领袖杰里米·科尔宾此前曾表示，工党将支持这一举措。

根据BBC最新民调显示，当前英国首相特雷莎·梅所在的执政党保守党支持率为43%，工党支持率25%、独立党支持率11%、自由民主党支持率10%、苏格兰民族党支持率5%。

北京商报记者 陶凤 实习生 高蕊