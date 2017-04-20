小米发布四曲面小米6和无法量产的亮银版

4月19日，小米公司发布了小米6旗舰手机。该手机标配6GB内存，并搭载骁龙835处理器。这也是高通骁龙835处理器在中国的首次发布，这款芯片价格也相当昂贵，成本比骁龙625高了310%。在多款配置价格走高的情况下，小米还是把价格控制在了3000元以内，6GB+64GB售价为2499元，6GB+128GB版本售价2899元。

骁龙835芯片是目前全球第一款10nm商用芯片，集成超过30亿个晶体管，性能较强，功耗也低。雷军将这款手机和三星S8、华为P10等同级别手机相比，搭载835的小米6跑分成绩较高。

从配色上来看，和行业内黑、白、金的常规配色相比，小米6此次在外观上较有特点。除了黑色、白色两个版本外，小米6 还推出了宝蓝色版本，搭配不锈钢金属边框，采用四曲面玻璃。

外观上，雷军表示因为大部分人喜欢5.15寸的握感，因此还是采用了5.15寸屏，取消了3.5mm耳机孔，统一采用type-c接口，无孔式指纹识别。此外，所有手机上的孔都采用了防泼溅设计。

雷军介绍，近几年小米在工艺上做了许多探索，首先是2015年发布了3D曲面玻璃的小米Note，2016年发布了3D陶瓷机身的小米5、双曲面柔性屏的小米Note2以及全陶瓷机身的小米MIX。“在过去几年，手机公司死了几百家”，雷军表示，只有创新才能存活下来。

此次小米6则基于之前的工业设计经验，推出了亮银探索版本。为了让这款手机达到纯银展示效果，必须采用四曲面玻璃和绝对有光泽的不锈钢材料。但是，这款手机的工业要求极高，需要在真空的环境中才可以制造，混入一颗灰尘都会让整面玻璃报废，截止到发布会也没有最终实现量产。目前只能买到白色、黑色和宝蓝色版本。

功能方面，小米6使用了2X2双路WiFi，可以保证在室内接受信号没有死角，下载速度和上一代相比快了100%。采用护眼屏，由国家眼科工程中心权威认证，针对夜晚使用特别优化。可以降低蓝光辐射，屏幕最低亮度降低78%，保证弱光使用不刺眼。

除了小米6以外，小米还发布了小米6的陶瓷尊享版。雷军介绍这是由于亮银版还未最终实现量产，就设计了这款陶瓷机身的小米6，采用四曲面陶瓷，售价2999元。4月28日10点在小米商城、小米之家、天猫、京东、苏宁易购等渠道首发。

雷军还在发布会上回顾了小米在近期所取得的一些成绩。截至目前，小米拥有4043件专利，其中海外1887件，中国53%，海外47%。仅仅过去一年就获得了3326件专利，这个指标意味着今年、明年、后年，小米获得的专利数都会持续增加。

在国际化方面，小米在多个国家出货量挤入前五名：印度排名第二、乌克兰第三、印尼第三、缅甸第三、以色列第四，总共进入了20多个国家。

雷军承认，“过去小米遇到了增长的压力，原因在于小米之前高度专注线上电商，只有电商才能帮助小米实现高性价比”。但是电商只占商品零售总额的10%，手机行业方面大约在20%左右。

2016年2月开始小米开始尝试线下零售，4月8日小米进入CBD，开了世贸天阶店。小米之家上海大悦城店是全国所有店中销售额第一，雷军预计，小米之家下一个目标是在一二线城市的三年内开1000家店，五年之内小米之家线下零售收入突破700个亿。

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