海外收购受挫后 王健林罕见承认万达将重新聚焦国内投资

万达董事长王健林日前接受英国《金融时报》采访时罕见承认，正在将注意力重新集中到国内投资上，“中国的娱乐、体育和旅游市场都刚刚开始。”

不仅如此，万达还在成都、天津等地开展投资。4月6日，成都市人民政府与万达集团签订战略合作备忘录，万达将投资700亿元，在成都建设医疗产业园区。

正如王健林所言，万达近期在国内动作频频，除了涉足影业，还先后布局文化旅游和医疗产业。

2月，据天津发布，万达拟在天津投资千亿开发文化旅游项目。王健林还希望万达能与天津开展全面战略合作。双方将力争2年至3年把项目落实。

值得注意的是，万达“海淘”之路在近来屡现荆棘。在去年收购派拉蒙影业受阻之后，万达在收购金球奖制作公司时折戟。

3月10日，美国“金球奖”制作公司Dick Clark Productions的所有者埃尔德里奇工业发布声明，与万达的交易已经终止。这项交易作价10亿美元，万达在2016年表示，这将是在扩展娱乐业版图的一大步。

对此，王健林对英国《金融时报》表示，中美两国的有关政策都发生变化，所以放弃了收购。

而在今年1月份，王健林表示，投资美国比投资欧洲更加重要，相信美国对境外投资保持开放。

事实上，万达去年在好莱坞不断进行大手笔收购，被美国议员“盯上”过。

华尔街见闻此前提及，美国众议院资深议员John Culberson在去年10月致信美国司法部，称万达集团近期针对美国娱乐公司的一系列并购活动，引起了人们对外国控制美国很大一部分传媒业的担忧。

在这之前，包括Culberson在内的16名美国众议院议员已于去年9月联名致信美国政府问责局（GAO），要求评估是否应该扩大美国外国投资委员会的职权范围，以便该委员会能够审查中国企业对美国媒体公司的收购行为。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3005205