美联储票委重申今年加息三次 年底或明年初开始缩表 高盛也表示赞同

“今年三次加息仍是一个好的基准。如果经济有所放缓，我们加息可以慢一些，如果经济有所加强，我们可以加快升息，” Kaplan说道。

至于缩减规模，他表示，美联储没有确切的数值，但将会大于8000亿美元。

Kaplan指出，美联储仍在实施货币宽松政策，但不像人们想的那样宽松。

对于通胀，Kaplan表示，密切关注通胀，核心通胀率继续缓慢上行，中国产能过剩及技术颠覆均对通胀施加下行压力。

高盛首席经济学家Jan Hatzius在19日的报告中表示，仍然预期美联储在6月和9月各加息一次，在12月开始缩表且加息暂停，到明年3月再恢复按季度加息的步伐。

但3月美国核心CPI下降0.12%令人颇为失望，其中房屋支出和医疗等物价指数远不如预期。外加最近几周美国经济明显放缓，令高盛的当前活动指数（CAI）降至低位，4月初读为2.9%，远小于今年一季度的均值3.6%。因此高盛对6月加息的可能性预估由70%降至60%，对9月加息的可能性也略微下调。

不过Hatzius也解释称，尽管美国GDP和通胀数据疲软、美联储释放提前缩表信号、对特朗普政府财政宽松政策不再乐观等多重因素，明显打压了市场对美联储今年再加息两次的预期，但有三个信号仍可确保美联储走在既定的加息路径上。

首先，在美联储已经加息两次的背景下，高盛的金融状况指数（FCI）却随全球经济复苏而降至去年8月以来新低，这表明金融状况对联邦基金利率上调的敏感性减弱，明显低于2015年12月美联储在九年来首次加息时，为今年再加息两次创造了较为宽松的市场环境，可能不会严重干扰市场。

第二，特朗普政策对经济增长不利的负面因素，如贸易保护主义等，引发的市场担忧情绪已经减弱。同时，美国劳动力市场的疲软已基本消失。在调整了年龄等人口变化要素后，当前的劳动力市场状况已接近2005年第四季度的充分就业水平，也都支持美联储加息。

芝加哥商交所（CME）根据美国联邦基金利率期货交易数据制作的“美联储观察工具”显示，预计5月不加息的比率为96%，预计6月再加息的比率由周三的48%提升至57%，但从4月初的71%明显回落。

--华尔街见闻王穆亦对本文有所贡献。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3005336