比特币密钥或成功匹配三个，Large Bitcoin Collider的比对会对现有算法影响多大？

据外媒报道，加密算法爱好者组织Large Bitcoin Collider（LBC）在近八个月的尝试中，通过暴力破击创建比特币钱包地址的加密算法，已经生成3000万亿条密钥，并将密钥和现有的比特币钱包地址进行了比对。目前组织筛选出了30个匹配的密钥，不过其中一部分可能是专门针对破解者的“钓鱼”式密钥，真正包含比特币的匹配密钥可能是有三个。

关于破解比特币的想法，业界共识是其安全性难以打破。所以Large Bitcoin Collider组织要从比特币领域找到密钥解除封锁的想法，曾被业界认为是不可能的。现在这三个匹配密钥引起了业界更多关注，因为一旦这是真的话，比特币加密算法中的其中部分会失效。这种挖掘筛选密钥的方法奏效，也就意味着比特币被破解的可能增大。

不过有趣的是，Large Bitcoin Collider的做法，从研究的角度来看，其实是可以从比对使用过的地址中，展现过去生成的地址是否存在安全性薄弱的，以及这些地址是否已经被攻击者清理掉。 也就是说，这种比对一是可以发现比特币算法的漏洞，二是可以看到目前被攻击的状况。

另外，就Large Bitcoin Collider组织的行为目的来看，虽然他们曾被外界认为是用黑客的身份“偷窃”别人的钱包，甚至被贴上了“违法”的标签。但Large Bitcoin Collider组织并不以找到比特币密钥本身为目的。组织发起人Rico曾强调，在挖掘筛选过程中，通过对撞攻击，让用户自己输入数据，经过比特币地址哈希算法处理，直接生成相互匹配的密钥和地址。这种对撞可能会使比特币以新的地址类型继续进化。也就是说，对于Large Bitcoin Collider组织来说，更重要的，并不是盗取比特币，也不是让比特币消亡，而是朝着新的比特币算法进行可能的尝试。（说多了，还是试图打破比特币不可攻的神话）

就比特币的生意，36氪此前提到，从2009年创始人中本聪挖出50枚比特币后，已经从0.05美元一路攀升到如今的1215美元。另外，年初还有测量平台将比特币的价值估算到140亿美元，高于同期Twitter的市值最高达到过113亿美元。这一次Large Bitcoin Collider对比特币算法的对撞，会引起投资者们新的考量吗？

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