特朗普：下周将推出税改方案 规模“史无前例”

美国总统特朗普说，他计划于下周推出税改方案，企业和个人将因此获得“大幅度减税”。他表示，本次减税“比以往任何减税都要大”。

特朗普在接受美联社采访时表示，该计划将为个人和企业减税。 他没有提供这个计划的细节，只说本次减税“比以往任何减税都要大”。 特朗普说，这个税改方案将在“周三或不久之后”公布--也就是说，特朗普将在入职白宫的100天内推出税改。 税改到来之快 将令你们惊讶 周二，特朗普曾表示：“我们在税改方面处于优势。我们对税改计划已经有了概念。我们将很快宣布税改。但医改方面，我们必须解决医改，一旦解决了医改，我们将大踏步的前进。你们将关注，我们将令你们感到惊讶。”