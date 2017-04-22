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特朗普：下周将推出税改方案 规模“史无前例”
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2017年04月22日 星期六 08:36 AM

美国总统特朗普说，他计划于下周推出税改方案，企业和个人将因此获得“大幅度减税”。他表示，本次减税“比以往任何减税都要大”。

特朗普在接受美联社采访时表示，该计划将为个人和企业减税。 他没有提供这个计划的细节，只说本次减税“比以往任何减税都要大”。

特朗普说，这个税改方案将在“周三或不久之后”公布--也就是说，特朗普将在入职白宫的100天内推出税改。

税改到来之快 将令你们惊讶

周二，特朗普曾表示：“我们在税改方面处于优势。我们对税改计划已经有了概念。我们将很快宣布税改。但医改方面，我们必须解决医改，一旦解决了医改，我们将大踏步的前进。你们将关注，我们将令你们感到惊讶。”

特朗普的首席经济顾问Gary Cohn最近表示，他不确定投资者们非常关注的税改能否在8月落地。

特朗普2月曾乐观表示：税改已经“很好的确定了”

特朗普表态虽然听起来有些乐观，但在今年二月下旬，特朗普也曾表示，税收计划“很好地确定了”。当时，白宫发言人Sean Spicer表示，税改方案将在几个星期内公布。最终，税改的推进显然不及特朗普政府的预期。

美国财政部长Steven Mnuchin最初将税改的时间表定在8月份。周一，Mnuchin向英国《金融时报》表示，这一时间表目前看来过去激进，不切实际。。现在，Mnuchin表示，政府仍希望在今年年底前通过税改法案。

市场：美元、美股、美债收益率集体上涨

特朗普表态后，美国股市直线跳涨。

美元兑日元短线上扬30点最高触及109.30，基本收复日内稍早失地。美债收益率同样上涨。


来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/301495

此文章为转载，不代表IBTimes中文网的立场和观点。

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