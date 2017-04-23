特朗普签署三份行政命令：降低税负 重新审视金融监管

美国总统特朗普今日签署三份行政命令，要求重新审视税法和一些奥巴马时代的金融监管条例。他表示，下周将宣布重大的税改方案。特朗普指出，需审核多德弗兰克法则和消费者保护法，避免纳税人为“大而不能倒”承担风险。
他在美国财政部说：“我们将在周三发布关于税改的声明。这一过程很早就展开了，改革将从周三开始。”
税改：为企业、个人减税 简化税法
特朗普表示，美国政府希望帮助苦苦挣扎的美国人实现自己的财务梦想，获得更高的收入，有一份每日都热爱的工作和对未来的信心。
他签署的一份行政命令要求财政部审核2016年所有的重要税法，来判定其是否对纳税人构成财务负担、是否不必要的复杂、是否提出了不必要的条件、是否超越了法律的约束。
白宫表示，美国财长Mnuchin将有150日来向总统推荐行动。这份行政命令还要求财政部重新考虑对新税法的审核流程。
特朗普在签署行政令前表示，简化税法是一件非常重要的事。他说：“人们没有办法完成退税。他们不知道自己在做什么。税法过于复杂了。”
特朗普在接受美联社采访时表示，税改将为个人和企业减税，尤其是中产阶级。 他没有提供这个计划的细节，只说本次减税“比以往任何减税都要大”。
金融去监管：审核多德弗兰克
特朗普还签署了两份行政令，以审核多德弗兰克法则（Dodd-Frank）和消费者保护法（Consumer Protection Act）。美国前总统奥巴马在金融危机后推出这两项法律。
特朗普下令审核Dodd-Frank法则，以判定其是否鼓励风险承担、造成更多道德风险，或让纳税人暴露于潜在的负担中。该审核需在180日内完成。
此外，另一项行政命令要求审核金融稳定监管委员会（Financial Stability Oversight Council）的指定流程--哪些银行和金融公司被指定为“大而不能倒”的流程。
特朗普称：“这些监管保护了大而不能倒，鼓励了风险行为。我们将采取措施，让经济更加公平，为所有人繁荣。”
共和党人此前表示，指定大而不能倒的过程并不公平。当被问及本届政府是否希望取消“大而不能倒”时，财长Mnuchin表示：“特朗普总统绝对致力于确保纳税人不会为政府对大而不能倒的救助承担风险。”
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3005616