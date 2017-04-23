特朗普签署三份行政命令：降低税负 重新审视金融监管

他在美国财政部说：“我们将在周三发布关于税改的声明。这一过程很早就展开了，改革将从周三开始。”

税改：为企业、个人减税 简化税法

特朗普表示，美国政府希望帮助苦苦挣扎的美国人实现自己的财务梦想，获得更高的收入，有一份每日都热爱的工作和对未来的信心。

他签署的一份行政命令要求财政部审核2016年所有的重要税法，来判定其是否对纳税人构成财务负担、是否不必要的复杂、是否提出了不必要的条件、是否超越了法律的约束。