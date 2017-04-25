法国信用风险降幅创史上之最 “欧洲恐慌指数VIX”单日骤降35%

在对96%的法国大选投票结果进行唱票后，独立中间派马克龙和极右翼勒庞以23.9%和21.4%的得票率晋级5月7日的第二轮大选，同市场此前预期完全一致。

基于EURO Stoxx 50 即时期权交易数据的欧洲“恐慌指数VIX”降至16.7142，单日降幅34.79%，令年内降幅扩大至9.73%，逐渐接近美国恐慌指数VIX的绝对值水平（11.52）。

资本市场一片欢欣鼓舞，风险资产重新受到热捧。法国5年期信用违约掉期（CDS）从年初的70点骤降至35点，创史上最大降幅。这表明法国的信用风险大幅降低，投资者预期马克龙会胜选并采取经济利好政策。

欧元兑美元的1个月期隐含波动率降至8.29，逐渐回归历史平均水平。而在4月7日时这一数据曾涨至12.265的去年英国退欧公投（2016年6月）以来新高，显示欧元对冲成本下降，市场对欧元暴动的担忧减弱。

10年期法德基准国债息差从首轮投票前（上周五）的64个基点降至42个基点，显示投资者对法国国债的违约担忧显著回落。2年期法德国债息差也回吐了大选前的一半涨势，由于极右翼候选人勒庞主张退出欧盟，若当选后可能引发法国的货币和债务危机，此前这一数据也被戏称为“勒庞息差”。

欧元兑美元汇率在周一上涨1.9%，站上1.0935的五个月新高。欧元兑日元汇率最大涨幅3.3%，站上120.82的多月新高。

首轮大选得票率第三名（19.9%）的保守派前总理菲永和第五名的法国社会党候选人哈蒙（6.4%）都表示，希望支持他们的选民转投马克龙，以对抗勒庞代表的极右翼势力。而得票率第四高（19.6%）的极左翼梅朗雄尚未表态支持者应转投给谁，令市场笃信马克龙会在第二轮大选中获胜。

摩根大通资产管理的策略师Vincent Juyyns在接受华尔街日报采访时表示，马克龙的胜选将鼓励欧股再冲新高。这不仅是因为市场将因反欧盟势力的失败而松了一口气，也是由于曾担任过法国总统奥朗德内阁经济部长的马克龙一直提倡经济宽松和减税政策，是商业的利好信号。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3005982