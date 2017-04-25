马克龙登上总统宝座概率大增 欧央行可能离退出刺激又近一步

欧洲央行政策制定者们将于本周三和周四在法兰克福举行政策会议，市场普遍预计其将保持政策不变。不过，马克龙在周日的第一轮投票中支持率第一，这让他赢得总统宝座的可能性大增。这让投资者预计，欧洲央行可能将退出刺激重新提上日程。

欧洲央行任何的缩减刺激都将对市场产生重大影响，让资金撤出债市。而如果投资者对当地经济保持信心，他们将把更多的现金转移到风险较高的资产中。欧洲股市周一上涨，德国国债则遭到抛售。

M＆G Investments的固收投资总监Anthony Doyle向《华尔街日报》表示：“现在市场重点将转向欧元区经济改善，欧洲央行开始撤出货币刺激的前景。欧元区国债收益率在未来几个月可能会受到压力。”当美联储在2013年年中表示可能开始缩减QE时，市场波动加剧，美国10年期债券收益率跃升超过100个基点。

那现在的问题是，欧洲央行将何时采取行动？

虽然欧洲央行近几个月来一直在抑制刺激措施，放缓债券购买并退出一系列免费贷款项目，但一些高层官员否认这些变化是欧洲央行刺激政策的转折点。

比利时央行行长Jan Smets在二月的一次采访中说：“这并不代表货币政策立场的变化，只是反映了对实际情况的不同评估。”

欧洲央行将于6月8日再次举行会议，投资者预计，在这之前，欧洲央行不会改变重大政策。但许多人认为，欧洲央行将开始让市场为更紧缩的货币政策做好准备。而如果经济前景变差，他们可能承诺再次增加刺激。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3005997