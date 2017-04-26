别为法国大选高兴得太早 马克龙自满恐招民意逆转

首轮大选胜出后，法国中间派总统候选人马克龙表现得太过轻敌，被第二轮大选对手勒庞抓住机会攻击。媒体警告，马克龙的自满可能导致民意转变，对法国大选前景不能太乐观。

上周日晚，90%以上的选票统计结果显示，马克龙和勒庞将分别以接近24%和21%以上的得票率进入下月的第二轮大选。此后马克龙发表了15分钟演讲，双臂上举做成胜利的V字形状显得稳操胜券，一讲完就直奔艺术家钟爱的左岸知名啤酒屋La Rotonde庆功。

美国媒体援引一些观察人士评论称，马克龙上述演讲更适合在大获全胜时发表，而且他演讲结束后立即跟手下再去庆祝，“像个孩子王”， 缺乏谋略，没能展现身为政治家的形象。在法国，总统任期内的风格可能在就职前就已确立。