别为法国大选高兴得太早 马克龙自满恐招民意逆转

首轮大选胜出后，法国中间派总统候选人马克龙表现得太过轻敌，被第二轮大选对手勒庞抓住机会攻击。媒体警告，马克龙的自满可能导致民意转变，对法国大选前景不能太乐观。
上周日晚，90%以上的选票统计结果显示，马克龙和勒庞将分别以接近24%和21%以上的得票率进入下月的第二轮大选。此后马克龙发表了15分钟演讲，双臂上举做成胜利的V字形状显得稳操胜券，一讲完就直奔艺术家钟爱的左岸知名啤酒屋La Rotonde庆功。
美国媒体援引一些观察人士评论称，马克龙上述演讲更适合在大获全胜时发表，而且他演讲结束后立即跟手下再去庆祝，“像个孩子王”， 缺乏谋略，没能展现身为政治家的形象。在法国，总统任期内的风格可能在就职前就已确立。
一些法国媒体也纷纷批评马克龙自大。法国左倾报纸 Libération称，马克龙已经觉得自己坐上总统宝座，法国金融日报Les Echos称，马克龙“开了个坏头”。
路透社指出，在全部计票结果出炉次日，勒庞就抓住机会，在去失业率高的法国北部寻求支持时对马克龙发起抨击，说他面对恐怖主义显得软弱。可马克龙却保持沉默，给对手可乘之机。
首轮投票结束后，IFOP等一些民调显示，在第二轮投票中，马克龙的支持率将比勒庞高约20个百分点。路透则是提到，民调机构认为，若选举投票率低，对勒庞更有利。
美国媒体认为，虽然民调显示马克龙更有可能当选，但马克龙的优势并不大，只要选民感到马克龙有任何自满倾向，冷落选民，都可能转变心意，届时马克龙再想拉拢他们就会难上加难，其施政方针将更难以落地。
至少到现在为止，市场对马克龙当选抱有期望，表现正面。本周一欧洲股市集体上涨，法国股指创下20个月最大涨幅。欧元对美元升至年内高位。
法国10年期国债本周二凌晨创三个月新低至0.74%，10年期德法国债息差收窄至40个基点左右，为去年12月以来最窄。
本周二美国交易时段，路透爆出消息，称民粹主义候选人当选威胁下降，欧洲央行决策者考虑今年6月改变措辞，释放货币宽松转向的信号。此后欧元对美元汇率涨幅扩大至0.65%，在法国大选首轮投票之后刷新五个半月高位至1.0941。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3006156