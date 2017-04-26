微信做搜索，对手不是百度，而是苹果

但与其说微信对标的对手是百度，还不如说是苹果。微信搜索的关键词在于“应用”，这件事情改变的，首先是这个有8亿用户超级App的生态。

一位接近微信的人士对36氪表示，微信团队做搜索的首要目的是优化小程序和公众号内容的分发。毕竟开发了小程序平台之后，微信已经不仅能承载信息，更能广泛地承载应用服务。对比小程序的重点打击对象应用商店，搜索正是APP最主流的入口路径。

微信原本就一直有搜索团队，但在微信推出小程序后，对搜索的需求大大加强，需要承担更多功能，战略地位提升，进而独立出一个部门是早晚的事。

这个搜索应用部门做得如何，将强烈地影响微信展开多种服务时的用户感受。根据一封腾讯的内部邮件，该部门下设的四个产品中心，不仅限于小程序，还包括阅读推荐业务、AI技术研究及落地，微信数据平台建设及数据能力的应用。

具体如下：

1.搜索产品中心，在充分运用微信数据能力的基础上，打造微信搜索服务及精准阅读推荐服务，由基础产品部下搜索产品中心整体平移而来。

2.广告用户技术中心，为微信广告业务建设完备的用户体验评价系统及对比试验系统，负责小程序及搜索、搜索生态的建设工作，由基础产品部下广告用户技术中心整体平移而来。

3.模式识别中心，负责语音识别、图像处理、对话机器人及自然语言处理等方向的技术研究及落地等工作，由技术架构下模式识别中心整体平移而来。

4.数据中心，负责微信数据平台的建设，为各相关业务提供用户画像及数据分析、数据挖掘能力的支持，由技术架构部下数据中心整体平移而来。

至于微信搜索会怎么做，很大可能会相仿同样基于自身生态做应用分发的苹果：

如下图。当你在苹果手机的搜索栏中输入“吃饭”，会出现一系列APP store中与餐饮相关的应用。但在目前的微信版本中，输入“吃饭”，无法检索到任何小程序，但输入“订餐”，则呈现的都是基于关键词，而不是基于服务内容呈现出的搜索结果。这些都是微信搜索未来的提升空间。

苹果搜索界面

微信小程序搜索界面

微信小程序搜索界面

也有很多人关注，腾讯的紧密合作方搜狗搜索的地位，会被微信搜索动摇吗？回答这个问题，需要厘清搜狗搜索和微信搜索在腾讯生态内的分工，以及搜狗和腾讯的合作究竟在什么层面。

自2013年，腾讯战略入股搜狗，并将自身搜搜与搜狗整合，后者获得腾讯不少红利。据36氪了解，腾讯至今是搜狗最大的流量来源。但搜狗从腾讯获取的流量，主要来自于QQ浏览器，而非微信。搜狗与微信之间的合作模式，并不是承包微信内的搜索栏，而是获取公众号等微信生态体系的内容，以在内容上跟百度形成差异化。

搜狗搜索中的微信内容搜索界面

虽然2016年下半年，腾讯已经通过增持搜狗股份至45%，成为后者第一大股东。但搜狐仍通过掌握最大投票权，牢牢把握住搜狗。换言之，搜狗对于腾讯，不能被完全掌控。送出微信搜索跟在微信钱包里开个第三方入口，不是一个级别的资源倾斜，因此将微信搜索全盘托福给搜狗，可能性原本就不大。更何况，张小龙治下的微信，在腾讯内部是个享有较大独立权的存在。

但最终微信搜索是否会打到百度和搜狗的后院，取决于张小龙会不会做站外搜索。有媒体报道称，微信已经在小规模测试站外搜索功能。在微信搜索栏，已经可以搜到来自微信站外新闻网站的信息。

但不论站外搜索是否成型，微信显然会先扑在站内搜素。任何一家公司都会根据团队的精力，分出做事的步骤。这意味着，短时间内并不会与百度和搜狗短兵相接。

至于微信的站外搜索，能否在中国的搜索市场，成为百度和搜狗之外的第三极？还取决于微信这款超级APP的辐射能力究竟能放射到多大。这就好比讨论，微信小程序能否取代Native APP，成为人们获取信息和服务的垄断性大入口，是一个逻辑。

微信能否实现这个终极梦想，还不好说。但眼下在移动端时代，对于微信，连接信息与人的想象空间，显然没有连接服务与人那么性感，前者从PC时代就有人前赴后继地做了十几年，而后者还是一片蓝海。

这条路目前还没有一个玩家跑顺，对移动端反应略显迟缓的百度搜索，此前做的轻应用，不温不火。搜狗已经通过输入法入口，尝试着嫁接O2O服务，但虽然输入法虽然很高频，却并未显现出作为服务入口的强关联性。

微信搜索在连接服务与人上，具备了强大的场景优势，这个后来者，或许反而会在服务搜索上反超前辈。

微信上周刚刚因为“赞赏”这个功能，跟苹果进行了一次对决，一种看法是，苹果正对微信越来越警惕。谁都能看出，这超级App正越来越像一个系统。

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