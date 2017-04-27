特朗普税改计划还没出炉 全球股市市值已创纪录突破50万亿美元

法国大选黑天鹅未起飞，特朗普的税改计划又箭在弦上，在这两大重磅事件刺激下，全球股市连续多日大涨。截至发稿，全球股市市值已突破50万亿美元，为历史上首次。

目前，特朗普税改计划出炉在即、美国科技巨头财报有望报喜、美国政府关门概率减小，均对市场继续上涨有刺激作用。

多家美国媒体报道了一些关键的税改细节，包括：放弃支持边境调节税、对美国企业的离岸利润征税10%、将企业所得税率从35%削减至15%、调整个人所得税率。

分析认为，特朗普减税方案以及积极的财政政策将更快地推升通胀，居民收入增加的同时，企业的支出意愿也将上升。Investec银行经济学家Philip Shaw向媒体表示：

我不确定美国在减税议程上能有多大进展，但肯定不会对市场情绪造成任何伤害。

美国科技巨头财报有望报喜

本周，Alphabet（谷歌母公司）、微软、亚马逊、英特尔四大巨头将在下周四公布一季度财报，而世界上最大的上市公司苹果，社交巨头Facebook将在随后的一周公布财报。数据分析公司FactSet统计显示，科技行业市值占到标普500市值总量的22％，在标普11个主要行业中市值排名第一。

分析师对美国科技公司财报普遍看好，分析师对科技行业一季度盈利增长预期混合值为13.7％，高于去年第四季度的10％。科技行业是今年美股的领头羊，年初至今涨幅高达12％，高于同期标普500指数涨幅的两倍。Shaw表示：

除了法国的大选结果之外，美国公司的盈利预期有望带动市场进一步上涨。

美国政府关门概率降低

据媒体消息，特朗普在财政支出提案中对增加美墨边境墙的拨款有所让步，这意味着国会对美国政府财政开支授权有望延长，美国政府关门的概率降低。

根据高盛最新的估计，美国政府关门出现的概率为三分之一。如果美国政府关门能够避免，自然是市场乐见的结果。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3006282