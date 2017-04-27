传滴滴新一轮融资超50亿美元，估值将突破500亿美元

4月26日晚间消息，36氪日前获悉，有知情人士向蓝鲸TMT透露，滴滴出行即将完成一轮额度在50到60亿美元之间的巨额融资，公司估值也将由上轮融资的340亿美元上升至突破500亿美元。

关于滴滴新一轮融资的消息已经传闻很久了，3月28日，彭博社曾曝出滴滴考虑从软银的基金融资60亿美元，老股东 苹果 和 腾讯 考虑跟投。

上述知情人士还透露，滴滴此轮投资方包括交通银行、招商银行及软银集团等，其中的主要投资方已将投票权委托给滴滴管理层，以加强管理层对公司的绝对控制权。对于上述消息，滴滴公司表示“不会对市场传言做评论”。

但从投资逻辑上来看，这次的传闻明显更加合理。首先要提一句此轮投资方软银集团，软银董事长孙正义最近正在集中火力布局打车平台，在此之前已经领投了东南亚市场最大的打车平台Grab 15亿美元的新一轮融资；又转身2.5亿美元投资了印度市场最大的打车平台 Ola，软银这些投资布局为此次投资滴滴传闻增添了不少可信度。

除了软银方面的“合理性”，“新一轮融资将用于全球扩张及发展无人驾驶技术”也显得有迹可循。

先说“全球扩张”，在滴滴年会上，滴滴CEO程维为滴滴的2017年发展定了5个关键词：第一个关键词是修炼内功，第二个关键词是智慧交通，第三个是专车决胜，第四是国际化，第五是洪流落地，是今年五个方向。

其中在国际化策略上，程维当时表示，滴滴国际化不会像上一个阶段那样更多的通过合纵联横的资本投入，滴滴会有精锐部队成立滴滴远征军，去到巴西、日韩、欧洲。两个月后，滴滴却率先宣布了在美国硅谷的布局——3月9日，滴滴CTO张博亲自为滴滴硅谷实验室的成立站台，宣示滴滴在Uber大本营的影响力。

接着说说滴滴“发展无人驾驶技术”的蛛丝马迹，早在2016年7月的首届滴滴Ditech算法大赛颁奖典礼上，滴滴CTO张博就曾透露：“无人车是滴滴重大战略布局，很快会有无人车上路，滴滴无人车团队将由滴滴研究院院长何晓飞负责。”这是滴滴官方对自动驾驶布局的第一次明确表态。

2016年10月，程维在接受美国彭博社《商业周刊》采访时，再次提到滴滴正在研发无人驾驶技术。

今年2月，前谷歌Waymo自动驾驶高级软件工程师贾兆寅宣布加盟滴滴硅谷实验室，Title是滴滴出行“前沿技术负责人”。

3月，全球知名的汽车黑客、Uber安全专家Charlie Miller宣布加盟滴滴，负责领导滴滴自动驾驶部门安全技术的研究。

3月9日，滴滴与前谷歌无人驾驶创始人Sebastian Thrun创办的在线教育公司Udacity联合发起“滴滴-Udacity无人驾驶大挑战”比赛，该赛事是一个无人驾驶汽车开源项目。比赛选手将以滴滴海量的真实数据为基础，创建自动化安全和感知处理栈系统(ASAPS)，用以提升人类和智能驾驶的普遍安全性。

再来看看滴滴的对手们是怎么做的，Uber在发展无人驾驶技术方面“不惜一切代价”（Uber CEO Travis Kalanick语）；投资了Ola、Grab的软银同时也投资了自动驾驶研发公司 ASM，2016年 4 月，软银与ASM 合资成立了自动驾驶公司 SB Drive。所有竞争对手都在布局自动驾驶+出行服务。滴滴的布局显得水到渠成。

投资方将投票权委托给管理层，估值不降反升，多达50亿美元粮草充足的开展新业务......不论从哪个角度看，此轮融资对滴滴都是一个利好。

我是36氪汽车小组记者郑晓康，关注特斯拉、无人驾驶、新能源车、车联网、出行及后市场，欢迎直接与我联系，微信：15735104947

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