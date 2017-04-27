特朗普税改“令人失望” 亚洲股市全线下挫

A股早盘持续下挫。截至北京时间10:33，沪指失守3100点，跌1.33%，为1月23日以来新低；深成指跌1.8%；创业板跌破1800点，现跌1.22%至1798.17点。

亚市早盘现货 黄金 表现平稳，现自纽约时段尾盘的1270美元高点略微回落至1266.75美元。

亚洲股市亦多数下跌。恒指早盘高开0.34%至20个月新高，但随即跳水转跌，跌幅一度扩大至0.48%；恒生中国企业指数一度跌1.2%。日经225指数现跌0.24%，韩国首尔综指现跌0.28%。

钛白粉以外的所有板块均飘绿。雄安新区板块走势依旧分化，渤海股份、汉钟精机、博深工具封板；冀东装备早盘亦一度涨停，但目前涨幅已经缩窄至4.72%；板块多数概念股仍飘绿。另一方面，安邦持股集体大跌。金融街跌6.93%，金风科技跌5.58%，万科A跌6.24%，欧亚集团、中国中铁等均跌约3%。

昨日白宫公布税改方案，与此前市场预期大致一致，但其并未披露如何在减税的同时不抬升赤字，市场担忧法案国会会否通过法案，美股三大指数掉头向下收回所有涨幅。

盘后美股三大指数期货表现平稳，现均有微涨。

外 汇

白宫称特朗普与加拿大总理特鲁多通电话，同意目前不终止北美自由贸易协定。消息刺激加拿大元短线拉至日高，现涨0.38%。

美元/日元日内表现平稳，小幅走高至111.22。市场关注日本央行将于北京时间11:00-12:00左右发布的利率决议，分析师预计BOJ政策利率、10年期国债收益率目标和80万亿日元的资产购买规模将维持不变，但或将下调2017财年通胀预期。

美元指数表现平稳，现报98.84。而法国大选对欧元的积极影响依旧，欧元/美元仍在11月9日美国大选以来的高位，现报1.0915。

卢布日内几无波动。昨日俄罗斯总统普京称，寻求由“基于市场的工具”稳固卢布汇率，并称政府无意于卢布过度升值，卢布闻讯走低。

商 品

在税改方案引发美股“过山车”行情的刺激下，现货黄金纽约时段尾盘攀高一度触及1270美元。亚市早盘现货黄金表现平稳，现自高点略微回落至1266.11美元。

原油市场表现平稳。布油现报52.26美元/桶，WTI原油期货仍在50美元下方现报49.42美元/桶。

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来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3006356