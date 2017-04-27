SEC重审比特币ETF上市请求 比特币冲上1300美元 以太币创历史新高

在SEC重审比特币ETF消息的刺激下，比特币今早冲上了1300美元，逼近3月11日的纪录高位。

同为加密货币的以太币昨日亦创下历史新高。CoinGecko报价显示，以太币昨日最高触及55.82美元，现在54.35美元。去年7月，以太币ETF的纽交所上市申请也已被提交，而此次SEC重审比特币ETF的消息同样提升了以太币ETF过审的预期，使其突破50美元的阻力位。

昨日美国证监会（SEC）宣布，正在重审Winklevoss双胞胎兄弟发起的比特币ETF的申请，将在5月15日前作出决定。3月SEC曾拒绝了两起比特币ETF的申请，包括此次重审的这一起，理由均为对操纵价格和监管方面的担忧。

3月11日，SEC 否决了Winklevoss双胞胎兄弟的比特币ETF的上市申请。当日在等待SEC裁决时，比特币日内价格出现大幅波动。先是触及1325.81美元的纪录新高，接着收回所有涨幅，然后在午后暴跌，一度跌破1000美元整数位心理关口。

而3月28日，SEC还否决了区块链科技公司SolidX希望在纽交所发行比特币ETF的申请，拒绝理由与11日拒绝Winklevoss兄弟的类似，都提出了价格或被操纵以及监管方面的担忧。

在2013年中旬向SEC递交比特币ETF的申请后，由于多家重量级比特币交易平台相继发生运营事故，Winklevoss Bitcoin Trust重新递交了多份合规申请，要求改变比特币价格追踪模型。SEC不断延长公众问询期，从去年10月拖到了今年3月，最终还拒绝了规则调整申请。

华尔街见闻此前提及，市场预计一旦比特币ETF宣告上市，将吸引至少3亿美元的资金驻入，因为ETF将扩大普通投资者对比特币的兴趣，而又不必去买卖真实比特币。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3006354