比特币最大胆预言：10年内冲上10万美元

去年12月，盛宝银行（Saxo Bank）发表名为“惊天预测”的年度报告，其中一条预测是比特币今年将冲上2000美元。在这份报告发表时，比特币价格还在754美元左右，而今年5月20日首次突破了2000美元。

北京时间31日下午CNBC称，曾准确预测比特币今年涨势的一位分析师表示，这种加密货币的价格在10年内有望冲上10万美元，意味着从近期的创纪录高位进一步上涨3483%。

而现在，做出这一预测的盛宝银行分析师凯伊-凡-彼得森（Kay Van-Petersen）正研究比特币的长期走势，并预计未来将进一步大幅上涨。

他是如何算出这一10年目标价的呢？

彼得森假定，所有加密货币——不只比特币——在10年内将构成法定货币贸易的日均成交量的10%。据国际清算银行估计，目前全球外汇日均成交量略高于5万亿美元。

按这一数字计算，5万亿美元的10%是5000亿美元。这就是加密货币可能有的日均成交量，而比特币将占到其中35%的份额，即1750亿美元，意味着比特币每天的成交量将达到1750亿美元。

彼得森估计，10年后比特币的总市值将是日均成交量的10倍，即1.75万亿美元。CoinDesk的数据显示，目前全球比特币总市值为378亿美元。

比特币的供应量预计到2140年将达到2100万枚的上限。彼得森预计10年内流通中的比特币数量将从现在的1630万枚增至1700万枚。

将1.75万亿美元的市值除以1700万枚的数量，得出的就是比特币10年后的目标价，每枚的价值略高于10万美元。

来源：新浪科技