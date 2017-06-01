境内外人民币双双飙涨 隔夜Hibor暴涨至42.8%

与此同时，离岸人民币资金面的紧张状况加剧，香港离岸人民币隔夜HIBOR暴涨至42.815%，创1月6号以来新高。一星期Hibor上涨11.74个百分点至19.5963%，一个月Hibor上涨4.66个百分点至10.5703%，均为1月9日以来新高。

人民币中间价发布后，离岸人民币兑美元短线拉升约百点后继续快速走强，离岸人民币兑美元突破6.73关口，一度涨至6.7240。在岸人民币兑美元突破6.8，创去年11月11日来最高后进一步升破6.79元关口，一度至6.7875元。

国君固收分析师覃汉认为，美元指数年初以来累计跌幅接近5%且有进一步破位下行的迹象，而人民币对美元升值不到2%（CNY），从这个意义上说，人民币对美元本身有一定的“补涨需求”。

覃汉认为人民币在当前这个时点出现补涨，可能是因为内、外矛盾同时释放风险过大，央行在内、外部矛盾中更看重前者，暂时“退一步”稳定汇率风险，为国内“去杠杆”腾挪空间。

瑞银中国首席经济学家汪涛在点评中国经济时表示，鉴于政府收紧资本管制、而美元可能继续偏弱，今年年底人民币对美元贬值不会超过7（此前的预测是7.15），2018年年底不会超过7.1（此前的预测是7.3），外汇储备规模可能不会跌破3万亿美元。

上周中国外汇交易中心称，外汇市场自律机制汇率工作组确实考虑在人民币对美元汇率中间价报价模型中引入逆周期因子。引入逆周期因子的主要考虑是：随着汇率市场化改革持续推进，近年来人民币汇率中间价形成机制不断完善。

上海证券报援引民生银行高级分析员应习文称，“此次中间价报价机制调整被市场视为支撑人民币汇率对美元补涨、并使人民币汇率对一篮子货币保持稳定的信号，从而在市场形成了较为一致的预期。” 应习文表示，离岸市场深度较小，也更为敏感，其反应更为剧烈，可能是因为拥挤交易引发离岸人民币资金面趋紧。

平安证券首席经济学家张明在报告中称，在“收盘价+一篮子+逆周期调节因子”的新机制下，预计短期内会推动人民币兑美元汇率的走强；而在下半年，如果美元重新走强，新的机制也会缓解人民币兑美元汇率的贬值压力。他还表示，“由于新机制的实施阻碍了国内外汇市场的出清，这可能导致当轮资本外流延续更长的时间。此外，一旦国内宏观经济数据下滑，新机制也可能加剧人民币兑美元中间价贬值压力。”

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来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3012683