冻结近4个月后 中国三大比特币平台试行恢复提现

在“冻结”近四个月之后，中国三大比特币平台被允许恢复提现功能，交易平台已开始测试提现功能。
中国证券报援引某比特币平台业务负责人消息称，该平台已经收到央行通知，可开放提币。
上述报道还称，5月31日23：30左右，部分比特币投资者透露，中国第三大比特币交易平台okcoin已可以成功提币。不过，该平台尚未发布可提币的官方公告。
据路透社，比特币中国（BTCChina）首席执行官Bobby Lee在一份周四发布的声明中称，在升级了平台的“了解你的客户”（KYC）及反洗钱系统(AML) 之后，公司已经开始“测试”提现功能。
“了解你的客户”是中国监管层去年底推出的一种反洗钱原则，是客户身份识别制度，以此规定适用对象避免与未提供身份证明的客户进行大额交易。
火币网也发声明称，将于周四重启提现功能。
不过，知情人还称，提现功能处于逐渐恢复状态。比特币中国和OkCoin允许客户每天最多提取10个比特币。
OKCoin发言人则称，提款必须先通过验证要求，且存在每年100万美元的额度限制。
随着比特币快速传播，中国迅速发展成为世界领先的比特币交易地区。但监管层自年初开始的介入令比特币交易量遭遇沉重打击。
今年2月8日，中国央行约谈了中国比特币、比特币交易网等9家比特币交易平台，内容涉及反洗钱。当时媒体报道称，中国央行进驻比特币平台检查后，要求三大交易平台暂时停止提币服务。
次日晚间，比特币中国、火币网、币行三家发公告称，即日起暂停比特币、莱特币的提现业务。除了暂停提现之外，中国主要的比特币交易平台还引入了交易费用，并加强了客户监管。
随后，比特币价格跳水，交易量也大幅萎缩。三大主要平台24小时交易量缩水到不足两万币，不足峰值时百分之一。
一位业内人士对路透社表示，在央行示意不再禁止的情况下，公司决定恢复提现功能。消息传出后，昨日okcoin平台的比特币交易价格出现攀升，昨日23：30时一度飙升至16500元每币，较此前半小时涨近10%。
中国“测试”恢复提现功能恰好赶在比特币价格处于历史高位之时。周四，欧洲比特币交易所Bitstamp的交易价格大约在2400美元，较年初大涨近150%。
在过去几个月，中国的比特币交易价格一直比海外其他平台低了大概25%左右。
部分交易平台恢复比特币提现，将进一步刺激虚拟数字货币在中国的发展。当中国央行完成监管之后，中国的比特币市场交易将趋于稳定，届时比特币的价格可能进一步上涨。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3012760