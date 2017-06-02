冻结近4个月后 中国三大比特币平台试行恢复提现

在“冻结”近四个月之后，中国三大比特币平台被允许恢复提现功能，交易平台已开始测试提现功能。

中国证券报援引某比特币平台业务负责人消息称，该平台已经收到央行通知，可开放提币。 上述报道还称，5月31日23：30左右，部分比特币投资者透露，中国第三大比特币交易平台okcoin已可以成功提币。不过，该平台尚未发布可提币的官方公告。 据路透社，比特币中国（BTCChina）首席执行官Bobby Lee在一份周四发布的声明中称，在升级了平台的“了解你的客户”（KYC）及反洗钱系统(AML) 之后，公司已经开始“测试”提现功能。 “了解你的客户”是中国监管层去年底推出的一种反洗钱原则，是客户身份识别制度，以此规定适用对象避免与未提供身份证明的客户进行大额交易。