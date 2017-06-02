流动性紧张得到缓解 离岸人民币下挫400点跌破6.79

暴涨过后，周五离岸人民币兑美元跌破6.79关口，日内跌超400点。在岸人民币亦现回调，日内跌0.15%，最低至6.8134。
5月25日以来，离岸、在岸双双大涨。离岸累涨超1300点，最高至6.7240，在岸累涨超800点，最高至6.7830。
昨日中国外汇交易中心公布数据显示，5月31日CFETS人民币汇率指数为92.39，自5月26日的纪录低点92.26略微回升，但较上月末依旧下跌0.42%。在5月25日的大涨之前，媒体根据官方人民币CFETS指数的模拟数据显示，人民币已对24种货币连续下跌8天，创今年新增篮子货币种类以来最长连跌纪录。
今日人民币中间价上调20点报6.8070，续创去年11月10日以来新高。周四人民币官方收盘价为6.8061，夜间收于6.8062。
香港离岸人民币隔夜Hibor自昨日的高点回落34个百分点，至8.6755%。Hibor走高意味着香港市场人民币流动性紧张，拆借成本不断上升；而回落则显示，离岸人民币资金紧张的程度得到缓解。
昨日香港金管局称，已向银行提供流动性支持，将继续监测离岸人民币市场走势；尽管出现离岸人民币流动性趋紧状况，同业拆借市场总体仍有序运行。
然而，近期人民币的涨势还是超出了主流金融机构的预测，最近几日各大投行纷纷调整预测值：
瑞银上调人民币预期，称鉴于政府收紧资本管制、美元可能继续偏弱，人民币今年年底前不会破7，此前预测为7.15；2018年年底前不会破7.1，此前预期为7.3；
澳新银行上调在岸人民币兑美元今年底预测至6.95，此前为7.10；
法国农业信贷银行上调人民币兑美元年底汇率预期至7.05，此前的预期为7.25；
媒体称，瑞信集团、新加坡大华银行以及意大利联合信贷银行也正在考虑调整人民币兑美元预期值
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3012915