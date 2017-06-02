流动性紧张得到缓解 离岸人民币下挫400点跌破6.79

暴涨过后，周五离岸人民币兑美元跌破6.79关口，日内跌超400点。在岸人民币亦现回调，日内跌0.15%，最低至6.8134。

今日人民币中间价上调20点报6.8070，续创去年11月10日以来新高。周四人民币官方收盘价为6.8061，夜间收于6.8062。

昨日中国外汇交易中心公布数据显示，5月31日CFETS人民币汇率指数为92.39，自5月26日的纪录低点92.26略微回升，但较上月末依旧下跌0.42%。在5月25日的大涨之前，媒体根据官方人民币CFETS指数的模拟数据显示，人民币已对24种货币连续下跌8天，创今年新增篮子货币种类以来最长连跌纪录。

5月25日以来，离岸、在岸双双大涨。离岸累涨超1300点，最高至6.7240，在岸累涨超800点，最高至6.7830。

香港离岸人民币隔夜Hibor自昨日的高点回落34个百分点，至8.6755%。Hibor走高意味着香港市场人民币流动性紧张，拆借成本不断上升；而回落则显示，离岸人民币资金紧张的程度得到缓解。

昨日香港金管局称，已向银行提供流动性支持，将继续监测离岸人民币市场走势；尽管出现离岸人民币流动性趋紧状况，同业拆借市场总体仍有序运行。

然而，近期人民币的涨势还是超出了主流金融机构的预测，最近几日各大投行纷纷调整预测值：

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3012915