WWDC上即将发布的“Siri智能音箱”到底啥样？

苹果即将于6月5日召开年度苹果全球开发者大会（WWDC）。该公司是否要借此机会向Amazon Echo及 Google Home 展示其同类产品呢？

对于苹果来说，推出智能音箱早就不是空穴来风。在2014年的WWDC上，苹果宣布推出其智能家庭平台Homekit，比Amazon Echo 的上市提早了好几个月。三年过去了，我们始终在等待苹果推出不与iOS系统绑定的声控音箱。

Amazon Echo和Google Home这类声控音箱使得我们的设备更好的连接在了一起。声控对于家人来说，是操控设备的好办法，同时脱机状态下的音箱也可以提高功能性，这是苹果旗下的Homekit 还未能实现的一点。

你可以让 Amazon Alexa 帮你设置15分钟的闹铃，提醒你要喂狗狗吃心丝虫药，甚至也可以用来调节恒温器。你可以用Google Home看菜谱或者看你最爱的Netflix show（在Chromecast的帮助下）。Apple Homekit也可以使用iOS 10 Home app和siri来做同样的事，但是这些只能在手机或Apple Watch上实现（即使去年更新的MacOS Sierra上已经有Siri了，但是还是远远不够。）生产一款单机音箱，能够帮助苹果提升在智能家居领域的竞争力。

总之，在此方面的滞后已经引发了诸多关于苹果未来计划的猜测。以下是我们听说的一些传闻。（苹果并没有及时予以置评。）

真的在推进吗？

2017年5月31日：根据周三发表的彭博社报告来看，苹果已经着手生产智能音箱。文章指出“这话人们都听腻了”，本应该在之前WWDC亮相的智能设备，可能到今年年底才会上市。

集成触摸屏？

2017年5月6日：苹果全球市场副总裁Phil Schiller在一次同印度Gadgets 360公司的访谈中提到，他对于Amazon和Google的智能音箱并不感兴趣。“我不会具体谈到任何一个，我也不想。我妈曾教导我说，如果你没什么好话要说，那就干脆不要说”，Schiller说。

他继续提到同屏幕互动的重要性：“的确很多时候语音辅助真的很管用，但这并不代表你不想要显示屏。所以我觉得不设显示屏在很多场合都不太适用”。

亚马逊在5月9日宣布推出价值230美元的Echo Show，此款设有触摸屏的Alexa，可以用于接视频电话等等。Google Home 音箱没有集成触摸屏。我个人不太喜欢有一个显示屏一直立在我的咖啡桌或者厨房案台上。我认为下一步可能会出现Alexa激活的中央控制板，像Wink Relay或者是Lucis NuBryte Touchpoint。

苹果智能音箱有可能在WWDC上亮相

2017年5月1日：著名苹果分析师Ming-Chi Kuo（郭池明）说，“我们认为有超过一半的可能苹果将会在6月召开的WWDC上宣布其首款家庭人工智能（AI）产品”。另外仍有传言说苹果智能音箱定价会超过Amazon Echo 并且搭载Airplay。

如果定价准确的话，苹果音箱的价格可能会超过市面上所有的产品，以下是现有智能音箱价格表：

Amazon Echo Show: $230 （可提前预定）

Amazon Echo Look: $200 （仅邀请试用）

Amazon Echo: $180

Amazon Echo Dot: $50

Amazon Tap: $130

Google Home: $130

拥有内置相机？

2016年5月27日：CNET报道称苹果的智能音箱可能会有集成摄像头。根据一些熟悉苹果计划的人来看，这款产品可以通过面部识别技术认出房间里的人。想象一下，在这款设备旁边走，他能认出你，然后根据你的喜好自动调节光线和音乐。

Amazon在四月推出了带摄像头的Echo Look，价值200美金。相比于吹嘘自己是一款安全摄像机，Echo Look更想要做你的私人咨询师。Google Home现在并没有集成摄像机。

最初新闻

2016年5月24日：苹果脱机音箱的消息首先出现在The Information上。The Information声称，苹果在真正决定做这款设备之前，已经讨论设计一款面向开发者版本的Siri好多年了。另外，The Information同时提到苹果用来对抗Echo和Home的产品有一个扬声器和话筒，可以用来放音乐、听新闻，甚至用来控制HomeKit相关设备。

来源：36氪 编译组出品。编辑：郝鹏程

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