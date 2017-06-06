苹果2017年开发者大会：推出HomePod 进军智能家居 iOS 11实现人对人支付

亚马逊 决定以APP形式，将其按需视频服务Prime Video带到苹果Apple TV上，使用户更轻松地在苹果生态系统中访问Prime Video 。

2 新款iMac、Macbook和Macbook Air

苹果公司推出多款台式电脑iMac，起售价1099美元，为2015年10月来首次更新该产品线。新款iMac Pro为太空灰，乃苹果史上最强大的一款iMac。

iMac Pro配置新款热结构，以保持静音运行。iMac Pro版将于12月份上市，起售价4999美元。

苹果还宣布推出速度更快的笔记本MacBook及其Pro版：13英寸MacBook Pro起售价1299美元。

此外，苹果还宣布速度更快的MacBook Air，为数年来首次更新该产品线。

3 全新Mac操作系统High Sierra

苹果公司还针对Mac推出了全新操作系统High Sierra。High Sierra的新功能包括：

更快的浏览器Safari，同时，Safari将阻止网页上的视频自动播放，并避免网站侵占你的个人信息。

电子邮件Mail功能将加入Spotlight搜索功能。用户还可以分屏操作，在浏览网页的同时写电子邮件。

照片功能将允许用户根据关键字、个人喜好、照片类别和人脸识别等功能搜索照片、

MacOS Sierra将首次支持虚拟现实，在苹果公司推出的新电脑上将实现该功能。

4 推出iOS 11 升级Apple Pay

苹果宣布，Apple Pay将在iMessage实现人对人支付，可转账给朋友；用户可通过Touch ID授权支付。

5 推出首款10.5英寸 iPad

苹果宣布推出全新10.5英寸iPad Pro。新款iPad Pro将根据环境调节屏幕色彩和亮度，新的ProMotion将帮助提高展示速度。

苹果铅笔笔尖在滑动的流畅性方面的支持得到改善。 新款iPad配置更快速的核心A10X Fusion新品，电池续航时间仍然为10个小时。

6 苹果宣布新款智能家庭音响

新款智能音响名为HomePod，将在2017年稍晚发布和交货，外观色彩包括黑色和白色，看起来像一款更小的Mac Pro。

苹果新款智能音响HomePod售价349美元，相比之下，亚马逊Echo家庭助理售价179美元，Google Home售价109美元。

凯基证券分析师Ming-Chi Kuo此前在报告中预计，这款产品将具有出色的声学性能（1个低音扬声器+7个高音单元），以及类似iPhone 6/6S AP的计算能力。产品可能有三大定位，其一，受众将是高端市场，其二，更好的娱乐体验，其三则是比亚马逊Echo更高的价格。

对于那些对智能家居领域虎视眈眈的苹果高管们而言，一款成功的智能音箱将是在此进军的一大基础。智能音箱成功的关键则是Siri，虽然用户可以调用Siri更新Facebook以及预约网约车等。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3013479