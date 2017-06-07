沙特的千亿军火大单是个假新闻？

这笔单子当时还让特朗普女婿库什纳 火了一把 ，这位美国第一女婿被认为是促成这笔交易的关键人物。沙特在特朗普访问期间送上的这千亿美元“大礼包”还推动了美国军工股上涨，军火商洛克希德·马丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon）、诺思罗普·格鲁曼（Northrop Grumman）和通用动力（General Dynamics）等公司股价均在消息传出后，创盘中新高。

但是，最近有人开始质疑这份军售协议的真实性了。

美国布鲁金斯学会21世纪安全与情报中心高级研究员Bruce Riedel撰文称，据美国国防业务部门和美国国会的联系人向他透露的消息都显示：沙特千亿军火大单并不存在。

据称，并没有所谓的军购合同，倒是有一堆意向书，目前并无任何实质性的内容被提交到参议院审查。美国五角大楼负责武器销售的国防安全合作署称之为“有意向的销售。”

旧酒装新瓶？

文章还指出，在特朗普这份军购大单中所提到的具体交易项目都不是新的，大多数是从奥巴马政府时期就已经提出的。

例如，向沙特皇家海军出售四艘护卫舰的提议在2015年就由美国国务院提出，但之后也并没有具体的合同跟进。再比如向沙特出售萨德系统，实际上，沙特方面表示对萨德系统有兴趣已经好多年了，但也没有具体的合同被落实。

因此，Riedel认为，特朗普政府和沙特政府这次所做的不过是对旧新闻的重新包装，把沙特一直以来的“愿望清单”包装成一个交易，实际上，这些交易加起来的金额与宣传的1100亿美元也不符。

沙特可能买不起

此外，Riedel在文中分析称，由于油价长期低迷再加上与也门长达两年多的战争，沙特不太可能付得起1100亿美元的费用。

美国前总统奥巴马花了八年时间向沙特出售了总计1120亿美元的军事装备。其中最大的一笔是2012年由当时的国防部长Bob Gates谈成的。为了让该笔交易获得国会通过，Gates甚至与以色列达成一笔交易，以保持以色列对其他阿拉伯国家在军事上的优势。

因此，Riedel表示，如果特朗普的军购大单是真的，以色列方面应该已经采取措施来保持以色列国防军的军事优势。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3013812