科技股狂欢继续 阿里、特斯拉创历史新高

美国《巴伦周刊》4月底曾援引分析师表示，阿里巴巴在多个新兴领域大举投资（互联网金融、物流），这些投资将在长期收到回报。他们给予阿里巴巴买入评级，将目标价定为每股140美元。

中概股唯品会涨幅居前，收涨4.96%；微博涨4.43%，报78.81美元、逼近5月22日所创收盘纪录高位80.75美元；京东涨2.49%，报41.18美元、也逼近5月22日收盘纪录高位41.66美元，阿里巴巴涨0.82%，刷新收盘纪录高位至125.64美元。

整个美股科技板块仍以势不可挡趋势上扬，标普500信息技术指数昨日再涨0.27%，报981.24，距离2000年互联网泡沫时期的峰值988.49仅一步之遥。

刚刚举行完年度股东会的特斯拉大涨近2%，至359.65美元。Facebook、苹果、亚马逊等均有所上涨。

在特朗普的税改和财政支出计划均遇挫之际，曾经火爆的银行股和能源股也进入了调整期。追踪美国大型银行股价的KBW银行指数连续三个月下跌，5月累计跌幅2.6%。能源股更是成为了标普中表现最差的板块，连续五个月下挫。

大部分时间推动标普上行的力量已经转移到科技股。今年以来，标普500指数上涨了8.5%，标普信息科技指数则累计上涨了超过20%。

对于科技板块的高估值，美银美林认为，一场科技泡沫又在酝酿。

美银美林在上月底研报中称，无论是从估值、资金流动还是股市和债券收益率相关性来看，目前都已经出现投机过度的迹象。“苗头正在显现，我们正处于投机过度的早期阶段。”

美银美林表示，目前纳斯达克互联网指数的市盈率水平已经高达61倍，这种情况和股市过去多个阶段性顶点类似。报告认为，目前货币政策愈发对股市不利，因而如此高的市盈率水平更加值得警惕。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3014045