重启环评 “萨德”的缓兵之计

部署“萨德”对韩国是福是祸？表面上看，美韩各取所需，然而，韩国似乎忽视了部署“萨德”后出现的“多米诺骨牌”效应。如今，韩国国防部瞒报“萨德”发射车入境、供地躲避环评遭曝光，韩国政府重启环评，希望借此缓和国内民众的情绪及受伤的中韩关系，但在美韩同盟优先的背景下，这也不过是个缓兵之计。

环评的猫腻

自去年起，在首尔光化门广场，民众反对“萨德”的集会从未间断。随着青瓦台揪出“萨德”瞒报事件“内鬼”，韩国政府不得不重新审视“萨德”。

韩联社6月7日报道称，韩国总统府表示，应暂时停止部署“萨德”，并确认对“萨德”部署进行全面环境评价。“萨德”部署不是可以省略环评的紧急事宜。青瓦台同时也强调称，目前已部署的两辆“萨德”发射车和其他设施不会撤离。

此前，韩国国防部官员称，针对“萨德”在韩部署事宜，国防部方面已准备重新进行一场大规模的环境评估。完成新评估可能需要一年时间，“萨德”部署工作也将因此推迟或暂停。

4辆发射车成为牵出分批供地计划的关键角色。青瓦台方面5日发布有关国防部漏报“萨德”移动发射车追加入韩调查情况时指出，根据国防部去年11月25日撰写的报告，韩军计划第一阶段向美军提供33万平方米以内的用地，第二阶段提供37万平方米的用地。这使得韩军“分批供地”的计划首次公布于世。

根据韩国相关规定，购买或征用33万平方米以上民间土地时，若土地为50人以上集体持有时需要进行战略环评。韩国舆论称，按照青瓦台此前说法，国防部计划向美军供地70万平方米，但为了逃避大规模环评而采用了一分为二分批提供的招数。也就是说，国防部为了尽快结束部署程序，钻了法令的空子。

青瓦台方面发起这次调查，主要原因是要查明“另有4台发射架秘密运抵韩国”一事，而环境评估的“猫腻”正是在这一调查过程中被曝光。

辽宁大学转型国家经济政治研究中心研究员李家成在接受北京商报记者采访时表示：“根据韩国当地媒体报道，目前只是对'萨德'用地进行大规模评估，时间并不确定，可能是一年也可能是两年，这样未来'萨德'部署就充满变数，也具备充足的时间缓冲。”

文在寅摇摆不定

从参选起支持率就遥遥领先的文在寅没有让大选出现冷门。但在“萨德”问题上，文在寅一直疑虑重重、态度模棱两可。

文在寅最早提到“萨德”问题是在两年前。彼时的文在寅对部署“萨德”无明确立场，但已对来自中国的反对表示了担忧。

3月初，“萨德”系统部分装备运达驻韩美军乌山空军基地并开始部署，韩美突击部署“萨德”遭到文在寅的强烈反对。到了大选，文在寅的态度则变得模糊，他说，“我心中已经有了既能够保证安全，又能够维护国家利益的方案”。

韩国媒体分析，可以说他的态度基本上跟上任韩国总统朴槿惠在总体上是一致的，只不过在细节上的命令方式稍有不同。因此文在寅这种前后不一的态度令支持他的民众非常失望。

朴槿惠政府曾与美方就尽早完全启动“萨德”达成一致，如何说服美方或成为文在寅政府的一项重要课题。政府需要在月底的韩美首脑会谈前后发挥外交作用以免国内的“萨德”争议演变为韩美外交矛盾。

此前，文在寅5月31日在接见访韩的美国民主党参议员迪克·德宾时曾强调，在部署“萨德”系统前，韩方不仅要彻底落实环境评估工作，还要在国会充分讨论此事。另外，执政党也要求政府彻底进行环评。

李家成指出，虽然中方乐见韩国暂缓“萨德”系统的部署，但是也必须关注到，根据青瓦台的表态，环评不影响已经部署的“萨德”系统，文在寅上台后无论是派遣特使访美还是美方高级官员访韩，其实都在寻求美方的谅解，即“萨德”需要进行战略环评和经由国会讨论的正当程序。

中国社科院亚太与全球战略研究院副研究员王俊生在接受北京商报记者采访时也提到了文在寅政府程序公正的考虑。“韩国政府的环评只针对新入韩的4辆发射车，此前已经部署的两辆发射车不会撤离就可以看出这种差别对待，实际上并不是真正的暂停部署，只是为了寻求程序公正，以此在国会上得到更多支持”。

三角关系难平衡

“萨德”的难题对韩国政府的内政外交都是巨大的考验。李家成对北京商报记者分析称，此番韩国政府通过环评作为迟滞“萨德”进一步部署的理由，主要源于韩国国内民众反对“萨德”的呼声。从某种意义上说，这是一种折中的妥协方案。目前，韩国国内对“萨德”持赞同和反对意见的声音基本各占一半，通过环评缓冲可以避免韩国民众的分裂。

王俊生在接受北京商报记者采访时表示：“韩国政府希望既不得罪美国，同时也能兼顾中国。但这样的平衡势必很难达到，“萨德”只存在部署和不部署两种可能，既然目前已经部署，在韩美同盟优先考虑的背景下，对中韩关系的伤害是无法避免的。”

“萨德”的多米诺效应不只在中美韩三国之间。曾几何时，朝鲜核试验使得韩国对朝鲜采取单边经济制裁措施，内容涵盖金融、海运、进出口以及在海外的朝鲜盈利机构消费四方面。当时，朝鲜立刻予以反制，宣布朝韩经济合作交流协议作废。

如今，韩国转守为攻，朝韩经济往来不容乐观。韩国原本打算借开城工业园区向朝鲜展示现代韩国，现在这个窗口愈发封闭。

“萨德”入韩说明韩国做好了以损害中韩关系为代价来强化韩美同盟的思想准备，中韩经济关系受损将是韩国不能承受之重。

中国是韩国最大的贸易伙伴，韩国对中国经济的依赖性极强。据统计，2015年，中韩进出口贸易总额达到2273.74亿美元，占韩国GDP的16.6%，是美韩贸易总额的两倍。

报告称，韩中“萨德”矛盾下，受冲击最严重的是旅游业。此外，韩国文化产业对华出口萎缩，在华韩企面临补贴政策减少、税务调查强化等消极影响，中企在韩开展的大型开发和合作项目也出现差池。

北京商报记者 陶凤/文 李烝/制表