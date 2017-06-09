上证50与创业板延续“分裂”：白马龙头茅台创新高，题材股集体低迷

今日早盘，A股再度出现分裂走势，上证50涨0.6%，沪指也微涨近0.1%，但创业板却下跌逾0.4%。

盘面上看，权重股和白马股拉升，题材股低迷，贵州茅台、五粮液再创历史新高。贵州茅台一度上涨逾1%，总市值超过5921亿元，而中国石化流通A股数量为955.58亿股，彼时市值约为5900亿元，即贵州茅台市值一度超过中国石化A股流通市值。 此外，上海国改、深圳国改、“中字头”等权重板块集体上扬，深深宝A、特力A相继封板带动深圳国改板块，锦江投资、龙头股份涨停带动上海国改板块；中国建筑、中国太保、中国交建等“中字头”个股也纷纷大涨。 题材股方面，以雄安新区概念为例，该板块昨日反抽后，今日再度陷入调整，高位股跌幅居前，南国置业临近跌停。