上证50与创业板延续“分裂”：白马龙头茅台创新高，题材股集体低迷

今日早盘，A股再度出现分裂走势，上证50涨0.6%，沪指也微涨近0.1%，但创业板却下跌逾0.4%。
盘面上看，权重股和白马股拉升，题材股低迷，贵州茅台、五粮液再创历史新高。贵州茅台一度上涨逾1%，总市值超过5921亿元，而中国石化流通A股数量为955.58亿股，彼时市值约为5900亿元，即贵州茅台市值一度超过中国石化A股流通市值。
此外，上海国改、深圳国改、“中字头”等权重板块集体上扬，深深宝A、特力A相继封板带动深圳国改板块，锦江投资、龙头股份涨停带动上海国改板块；中国建筑、中国太保、中国交建等“中字头”个股也纷纷大涨。
题材股方面，以雄安新区概念为例，该板块昨日反抽后，今日再度陷入调整，高位股跌幅居前，南国置业临近跌停。
国金证券李立峰团队今日在研报中指出，机构投资者倾向于“守旧掘新”，但抱团“低估值大白马”的主流配置风格短期内不会结束，或许将从“漂亮50”扩散至“漂亮150”。
本期(0601-0608)对“公募、私募、公募专户、保险”等机构的调查问卷显示，主要管理类投资者偏好“消费电子与低估值白马股”，而对与经济相关的强周期板块或估值过高的板块均选择了减仓。
板块配置过于集中，板块轮动几乎停滞，投资者集中在“行业龙头”或者“高分红低估值高ROE”的板块。从反馈的结果来看，“业绩确定”并叠加“估值在30倍以下”受机构认可度相对较高，机构自下而上选股(业绩确定+估值低)较多。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3014299