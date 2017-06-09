大选来袭 英国难题谁来解

人算不如天算。英国首相特雷莎·梅本想借提前大选为保守党争取更多议会席位，孰料大选前夕英国频遭恐袭，保守党优势不增反减。8日下午，英国大选投票正式启动，保守党能否继续一党独大，抑或被迫接受联合执政的命运？但不论结果如何，等待新首相的是反恐和“脱欧”两大难题。

两党针锋相对

尽管恐袭的阴霾还没有消散，但英国民众对选举的热情丝毫不减。当地时间8日早7时，英国投票站正式开放，开始新一届议会选举投票。约4690万人登记成为选民，人数超过了上一次英国大选时的4640万注册选民。

投票结果将决定议会下议院650个席位花落谁家。按照相关规定，得票最多的党派如果无法获得单独组阁所需的过半数议席，一般需联合其他政党组阁，届时英国将形成联合政府执政的局面。

虽然保守党民调支持率始终领先，但在各党派公布竞选宣言后，其领先幅度较反对党工党有所收窄。选前最后一次民调显示，保守党的支持率领先工党约4个百分点。

投票开始前一天，现任首相保守党党魁特雷莎·梅和最大反对党工党的领袖科尔宾都参与了选前的最后一次竞选活动，来为自己的政党拉票。

特雷莎·梅表示，英国需要一份正确的“脱欧”协议，保证英国可以重新掌控本国的财政、法律和边境。关于未来与欧盟之间的关系，梅希望是特殊且深刻的，双方将达成一项新的全面自由贸易协定。同时英国也需要在全球范围内为英国的商品和服务签署新的贸易协定。

科尔宾强调，特雷莎·梅和她所带领的保守党，代表的是英国5%精英阶层的利益，但他和工党则代表了剩下95%的英国大众的利益。他承诺，上台后将会把更多的财政投入到医疗、教育、治安和社会福利上，以扭转社会不平等的现状。

另外，“此前，特雷莎·梅的表现也不尽如人意。由于缺席选举前举行的电视辩论赛，各党派候选人纷纷指责特雷莎·梅态度傲慢。并有分析称她是由于担心辩论过程中会被问到尖锐问题而有意躲避，这就让一部分选民对梅产生失望”，中国国际问题研究院副研究员扈大威在接受北京商报记者采访时分析道。

分析人士认为，选举前连续发生的恐怖袭击事件导致选情出现变化，保守党与工党之间的差距已急剧缩小。

反恐刻不容缓

大选前夕，英国接连发生恐怖袭击事件，使得反恐政策成为此次英国大选的重要议题。当地时间6月3日晚，伦敦相继发生3起袭击事件，警方确认，前两起事件为恐怖袭击，第三起袭击事件与前两起恐袭无关。

特雷莎·梅随即在6月4日的讲话中表示，英国需要更坚实的行动来鉴别极端主义。此外，特雷莎·梅主张，互联网公司应该发挥作用，并在国家间达成规范网络空间的国际协议，防止极端主义和恐怖主义在互联网上的扩散。除了在“线上”采取行动，她表示，还应在现实中采取军事行动，摧毁盘踞在伊拉克和叙利亚的恐怖组织“伊斯兰国”，同时也应在英国本土采取反恐行动。特雷莎·梅最后表示，应重新审视英国的反恐战略，确保反恐战略跟得上形势需要，确保警察和安全部门获得开展相关工作所需的权利。

白金汉大学安全与情报研究中心主任安东尼·格勒斯表示，英国恐袭频发，背后不是单一原因。英国现在处于易受攻击状态，“脱欧”公投、政府变更、提前大选，这些都让英国看起来处于弱势地位。

其实，今年以来英国已经发生3次恐怖袭击事件，一连串的恐袭除了给英国人民造成严重恐慌外，也侵蚀了保守党的优势。“频繁的恐袭事件使英国民众人心惶惶，工党正好抓住这一点攻击保守党的疏漏”，扈大威说，“科尔宾在事件发生后的讲话中指责特雷莎·梅在担任内政大臣期间削减安全部门和警方的财政开支，致使英国的警务人员在过去的七年中缩减了两万多人，认为这是没有远见的做法。”另外，科尔宾还强调必须立即重新招募1万名警务人员，并且增加安全官员的数量。

在2005年伦敦地铁和公交自杀式爆炸袭击发生后，英国反恐体系整体比较成功，但面临新的情况，英国的反恐体系尚未迅速跟上新的威胁以致出现了漏洞，比如社交网络为恐怖分子提供了招募的新渠道，反恐形势呈现出“道高一尺、魔高一丈”的螺旋式发展趋势，目前针对这些还没有完善有效的应对办法。可见，无论大选结果如何，反恐注定是新任首相的棘手难题。

“脱欧”基调待定

两个月前，英国首相特雷莎·梅突然宣布提前大选，此次大选比原计划提前了三年。外界普遍认为，此举的动机是想充分利用当时领先20个百分点的民意支持优势，尽早拿下大选，以便使其领导的保守党成为占议会绝对多数的政党，为未来的“脱欧”谈判和保守党持续施政打下坚实的基础，甚至为未来连任做好铺垫。

尽管英国宣布提前大选以来工党支持率大幅上升，但能否最终翻盘还不好说。舆论一般认为，梅预计将在6月8日大选中获胜，但保守党民调领先优势大幅缩小，表明其为“脱欧”谈判争取更有力支持而提前举行大选的决定值得怀疑。

有分析认为，“脱欧”对英国经济造成的影响逐步释放，将为特雷莎·梅领导的“脱欧”谈判带来很大压力。根据英国统计局公布的最新数据显示，英国一季度GDP增长率仅为0.2%，经济增速降至一年来最低点。如果英国经济增速逐步减缓，“脱欧”很有可能使英国经济雪上加霜。

不管大选结果如何，可以肯定的是，英国大选将决定英国在退出欧盟进程中持何种立场以及英欧最终将形成何种关系。

保守党承诺英国将退出欧洲共同市场和欧盟关税同盟，兑现此前“硬脱欧”诺言，并强调如果英国在谈判中未能与欧盟达成任何协议，英国仍将“脱欧”；工党则反对在没有与欧盟达成协议的情况下“脱欧”。

英国工党的“脱欧”发言人斯塔梅日前在接受外媒采访时称，“工党将拒绝欧洲法院在'脱欧'后对欧盟在英公民权利的裁判权，但可以接受欧洲法院在贸易争端中继续发挥作用”。他还表示，工党如果在大选中获胜，将在“脱欧”谈判上采取“团队合作”模式。梅与科尔宾截然相反的立场，将决定英国与欧盟未来两年谈判的基调。

北京商报记者 陶凤 实习生 高蕊/文 张彬/制表