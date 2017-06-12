日韩熄火中国发力 比特币价格涨破3000美元

今晨，在货币电报报道韩国和日本（全球第三大和第四大比特币交易市场）比特币价格溢价消失后，比特币价格首次突破3000美元（数据来自BitcoinWisdom），创下历史新高。

从数据上看，韩国和日本比特币交易市场的极端溢价率并非在一夜之间发生的。导致极端溢价消失的主要原因是中国比特币市场的稳定。

5月下旬，韩国比特币价格一度达到4,000万韩元，也就是3600美元。而北美的比特币价格却只有2400美元，中间存在着1200美元的价格溢价。现在，韩国最大的比特币交易平台Korbit上的数据显示，这些溢价已经跌至零。

随着监管力度的放松，中国比特币市场6月逐渐稳定，中国三大比特币交易所（火币网、OKCoin和BTCC）也开始全面走向复苏。原本低于全球平均水平25%的中国比特币价格，现已走在世界的前列，超过了全球平均价格。

据OKCoin数据显示，中国比特币交易价格目前为3185.56美元，而Bitstamp平台上比特币的交易价格仅为2968.09美元。三个月前，前一个平台上的比特币价格为1187.56美元，而后者上的比特币价格则为1226.62美元。

随着中国市场带动全球比特币均价一路走高，日韩比特币价格与全球平均水平之间的溢价缩小。与此同时，日韩市场的流动性也大幅上涨。日本的一些最大的公司，包括数十亿美元的互联网综合转型公司，开通了比特币交易所，以应对比特币快速增长的需求，韩国的交易所也开始专注于为交易者提供更高的流动性。这些使得日韩市场高溢价最终滑落至零。

现在，日韩市场的比特币溢价消失，而中国市场的比特币折价时代结束，重新走向溢价时代。

据货币电报评论，中国是世界上最大的比特币交易市场，是全球比特币交易市场稳定和标准化的催化剂，对比特币价格上涨起到了决定性的作用。

来源：https://wallstreetcn.com/articles/3014627